انخفاض أسعار الأعلاف والحبوب بعد الإفراجات الجمركية الآخير.. شيكارة الذرة الصفراء مفاجأة

شهدت أسواق الأعلاف والغلال والحبوب تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتها في الأسواق، والتي تشمل الذرة الصفراء والبيضاء وأعلاف الصويا وعلف الدواجن، بالتزامن مع إعلان الحكومة توالي الإفراجات الجمركية عن الأعلاف.

انخفاض أسعار الأعلاف

انخفاض أسعار الأعلاف

يستعرض لكم “صدى البلد”، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، وتشمل أعلاف الصويا والذرة المستوردة والردة والكسب، سعر أعلاف الدواجن، سعر الجلوتين، سعر الجلوتوفيد، في السوق المحلي وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في السطور التالية:

انخفض سعر شيكارة الذرة الصفراء في الأسواق بنحو 9 جنيهات عن سعرها السابق، وذلك وفقًا للبوابة الحكومية، إذ بلغ متوسط سعر الذرة الصفراء نحو 851.4 جنيه للشيكارة، إذ تتراوح أسعار الذرة الصفراء ما بين 250 جنيه و1700 جنيه للشيكارة حسب الوزن.

بينما ارتفعت أسعار الذرة البيضاء بنحو 84.7 جنيه في الطن بالأسواق وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر طن الذرة البيضاء نحو 15834.7 جنيهًا، لتتراوح أسعار الذرة البيضاء ما بين 6 ألف جنيه و20 ألف جنيه للطن حسب الجودة والنوع.

فيما يخص أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 12500 جنيه للطن، ذرة برازيلي نحو 12500 جنيه للطن،.

سجل ذرة أوكراني سعر 11500 جنيه للطن، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 13100 جنيه للطن.