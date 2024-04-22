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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

انخفاض أسعار الأعلاف والحبوب بعد الإفراجات الجمركية الآخير.. شيكارة الذرة الصفراء مفاجأة

انخفاض أسعار الأعلاف
انخفاض أسعار الأعلاف

شهدت أسواق الأعلاف والغلال والحبوب تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتها في الأسواق، والتي تشمل الذرة الصفراء والبيضاء وأعلاف الصويا وعلف الدواجن، بالتزامن مع إعلان الحكومة توالي الإفراجات الجمركية عن الأعلاف.

انخفاض شيكارة الذرة الصفراء، أسعار الأعلاف والحبوب بالأسواق
انخفاض أسعار الأعلاف

انخفاض أسعار الأعلاف

يستعرض لكم “صدى البلد”، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، وتشمل أعلاف الصويا والذرة المستوردة والردة والكسب، سعر أعلاف الدواجن، سعر الجلوتين، سعر الجلوتوفيد، في السوق المحلي وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في السطور التالية:

  • انخفض سعر شيكارة الذرة الصفراء في الأسواق بنحو 9 جنيهات عن سعرها السابق،  وذلك وفقًا للبوابة الحكومية، إذ بلغ متوسط سعر الذرة الصفراء  نحو 851.4 جنيه للشيكارة، إذ تتراوح أسعار الذرة الصفراء ما بين 250 جنيه و1700 جنيه للشيكارة حسب الوزن.
  • بينما ارتفعت أسعار الذرة البيضاء بنحو 84.7 جنيه في الطن بالأسواق وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر طن الذرة البيضاء نحو 15834.7 جنيهًا، لتتراوح أسعار الذرة البيضاء ما بين 6 ألف جنيه و20 ألف جنيه للطن حسب الجودة والنوع.
  • فيما يخص أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 12500 جنيه للطن، ذرة برازيلي نحو 12500 جنيه للطن،.
  • سجل ذرة أوكراني سعر 11500 جنيه للطن، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 13100 جنيه للطن.
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  • فيما سجلت أسعار أعلاف الصويا تباينًا ملحوظًا في الأسواق، إذ بلغ سعر علف صويا 46% نحو 26500 جنيه للطن.
  • كما بلغ سعر كسب صويا مستورد نحو 26500 جنيه للطن، وبلغ سعر صويا 44% نحو 25500  جنيه للطن.
  • عن متوسط أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق، بلغ متوسط سعر علف بادي 23% نحو 24300 جنيه للطن، علف الناهي 19% متوسط سعر قدره 24 ألف جنيه للطن.
  • بلغ متوسط سعر  العلف النامي 21 % نحو 24100 جنيه للطن، متوسط سعر علف بادي نامي نحو 23400 جنيه للطن
  • أما متوسط أسعار العلف البياض في الأسواق، بلغ متوسط سعر علف بياض 18 % نحو 23100 جنيه للطن، فيما سجل متوسط سعر علف 17 % نحو 21500 جنيه للطن.
  • وسجل متوسط سعر بياض 16 % نحو 21300 جنيه للطن، وسجل متوسط سعر بياض 14% نحو 20 ألف جنيها للطن.
  • وعن أسعار الردة والجلوتين المحلي في الأسواق، بلغ سعر جلوتين محلي نحو 43500 جنيه للطن، وبلغ سعر الردة نحو 12 ألف جنيه للطن.
  • وبلغ سعر جلوتوفيد محلي نحو 11 ألف جنيه للطن، فيما سجل سعر كسب عباد 36% نحو 17 ألف جنيه للطن.
  • وعن أسعار الذرة في البورصات العالمية، يبلغ متوسط سعر الذرة البرازيلي نحو 203 دولارات للطن، ويبلغ متوسط سعر طن الذرة الفرنسي نحو 208.82 دولار.
  • أما أسعار فول الصويا في البورصات العالمية، بلغ متوسط سعر فول الصويا أمريكي نحو 454.4 دولارًا للطن، بلغ متوسط سعر طن فول الصويا أرجنتيني نحو 297 دولارًا.
الأعلاف أسعار الأعلاف الحبوب الذرة الذرة الصفراء

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