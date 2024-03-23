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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شوف بكام.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار اللحوم اليوم بعد هبوط الأعلاف

صدى البلد

انخفضت أسعار اللحوم خلال الأسابيع القليلة الماضية،  وذلك بعد قلة أسعار الأعلاف بالأسواق مما شجع المربين على العودة مرة أخري لتربية الماشية مما حرك أسعار اللحوم إلي الهبوط.

وفي سياق آخر ، تحركت  سعر المنتجات البترولية منذ أيام قليلة ، ووصل سعر لتر السولار إلى 10 جنيهات بدلا من 8 جنيهات و 25 قرشا مما سينعكس على أسعار المنتجات والسلع ومن بينها اللحوم والتى شهدت انخفاضا طفيفا خلال الفترة الحالية مقارنة بالأيام الماضية .

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زيادة الإقبال

 

وفى هذا الصدد ، يتوقع حسين أبوصدام نقيب الفلاحين،  ارتفاع أسعار اللحوم بعد عيد الفطر ، وذلك بسبب زيادة الإقبال على الشراء بعد إفطار المسيحيين ، كما أن المعظم سيتجه إلي شراء  اللحوم استعدادا لعيد الفطر المبارك. 
 

وأضاف "أبوصدام " خلال تصريحات لـ"صدي البلد " ، أن ارتفاع أسعار السولار سيؤدي إلي زيادة فى أسعار النقل وبالتالى زيادة فى أسعار الماشية واللحوم.
 

وقال "نقيب الفلاحين " إن أسعار اللحوم انخفضت بالفعل داخل المجازر ولكن التجار هم من يرفعون فى الأسعار لتحقيق زيادة فى الربح على حساب المواطن ، مشددا على ضرورة فرض رقابة صارمة على محلات الجزارة لبيع اللحوم بأسعارها الحقيقية .
 

وقال أبوصدام: سعر كيلو اللحمة الآن يبلغ 450 جنيهًا وكانت التوقعات تشير إلى تراجع هذا السعر ولكن بعد تحريك أسعار البنزين سنشهد ارتفاعًا خلال عيد الفطر. 

وذكر: الأسعار لو استقرت ولم ترتفع هذا لن يكون عادلًا لمربي المواشي ولا التاجر، بسبب الارتفاع المتوقع لسعر العلف خلال الفترة المقبلة إضافة لسعر المواصلات، ولو خسر المربي سيخرج من السوق وسيكون الارتفاع في سعر السلع مهولًا. 

 

أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة 

وسجلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعر 300 جنيهًا، في حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 380 ل 400 جنيهًا.
 

أسعار اللحوم اليوم السبت

يتراوح سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 350 لـ 400 جنيهً

يتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز ما بي350 لـ 400 جنيهًا.

 

يتراوح سعر كيلو اللحم الجملى ما بين 250 لـ 280 جنيهًا.

 

يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 300 لـ 450 جنيهًا.

 

يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 240 لـ 380 جنيهًا.

اسعار اللحوم الأعلاف أسعار الأعلاف المنتجات البترولية اللحوم

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