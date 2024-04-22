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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة تحضير عرق اللحمة بوصفة مميزة

عرق اللحمه
عرق اللحمه

يعد عرق اللحمة من الأكلات المصرية المميزة، وقدمت الشيف مروة السجيني طريقة بسيطة ومختلفة لعمل عرق اللحمة.

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مكونات عرق اللحمه 

عرق لحمة
٢بصله حجم وسط
١ طماطم
ثوم مقشر ويتم تقسيم الفص لجزئين بالطول للحصول علي النكهة كاملة.
فلفل أسود حصي
مكسرات اختيارية
٢ ملعقة صغيره ملح وملعقة صغيره فلفل أسود .

طريقه تحضير عرق اللحمة 

عرق اللحمه ليس من الشرط ربطه لأن مع السواء هياخد نفس الشكل.

يتم عمل فتحات داخل العرق يوضع فيها فصوص الثوم والفلفل الحصي والفستق أو اللوز اختارية. 

نقوم ببشر البصل والطماطم ودمجهم جيدا مع الملح والفلفل

ثم يوضع عرق اللحمة في هذه التتبيلة لمدة يوم كامل داخل الثلاجه وممكن يومين

يتم تسخين الفرن على أعلى درجة حراة ثم توضع بالصنية علي الرف الأوسط لمدة نصف ساعة بدون غطاء 
بعد النصف ساعه نخرجها من الفرن ونضع عليها كوب من الماء المغلي ويتم تغطيتها جيدا ثم توضع بالفرن مرة أخرى علي درجة حرارة ٢٠٠ لمده ساعه ونصف.

يترك ليبرد قبل التقطيع…والصوص الناتج عن الطهي يتم ضربه بالخلاط ويوضع بجانب الأكل..

 

عرق عرق اللحمة طريقه تحضير عرق اللحمه مكونات عرق اللحمه طماطم

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