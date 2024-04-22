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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

بيطري الشرقية ينظم ندوة "التأمين الشخصي على الماشية مظلة أمان للمربي الصغير"

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها مع رفع الوعي الطبي البيطري بين أصحاب المزارع والماشية وذلك من خلال الإستمرار في تكثيف عقد الندوات وتنظيم حملات التوعية الإرشادية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وفى هذا الإطار أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى أن مديرية الطب البيطري بالشرقية "قسم التأمين بالمديرية" قامت بتنظيم ندوة تثقيفية بعنوان "التأمين الشخصى على الماشية مظلة آمان للمربى الصغير" وذلك بحضور كل من فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية والدكتور محمد عبد الحميد يوسف "مدير عام الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر" والدكتورعمر الهادي "مدير إدارة الخدمات بالمديرية" ومديري الإدارات الداخلية وبعض مديرى الإدارات الخارجية وأطباء أقسام التأمين والأقسام المختلفة بالإدارات الخارجية وعدد كبيرمن الاطباء بالمديرية.

أوضح مدير مديرية الطب البيطري أن مشروع التأمين على الثروة الحيوانية له أهمية كبيرة لتلافي المخاطر التى قد يتعرض لها مربو الماشية نتيجة النفوق أو الذبح الإضطراري كما أن المربى يحصل على العديد من الخدمات البيطرية المجانية.

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كما قامت الدكتورة سحر محي الدين عمر "رئيس قسم التأمين بالمديرية" بإلقاء محاضرة عن "أهمية التأمين على الماشية وأنواعه - إختلاف رسوم التأمين على حسب أعمار وسلالات الماشية - خطوات التأمين - شروط وثيقة التأمين - علامات الصحة والمرض في الحيوان المؤمن عليه وقدمت الدكتورة منه الله علي السويدي "طبيبة بقسم التأمين بالمديرية" محاضرة تتضمن شروط الحصول على التعويض من صندوق التأمين – والحالات التي يصرف فيه التعويض كامل او ٥٠% - والحالات التي لايصرف فيه أي تعويض.

وفى نهاية الندوة قام مديرالمديرية بتكريم مديرى الإدارات المتميزة و عدد من الأطباء و الإداريين المتميزين فى أقسام التأمين وأضاف أن هذة اللقاءات تهدف إلى تنمية روح التعاون فى العمل بين الإدارات المختلفة والإستفادة من الخبرات المتبادلة بين الزملاء بشكل فعال للوصول إلى تطوير منظومة العمل و تقديم أفضل خدمة بيطرية لزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية.

الإدارة العامة التموين بالشرقية الثروة الحيوانية والداجنة الثروة الحيوانية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الطب البيطري الشرقية

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