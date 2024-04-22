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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أشرف رأفت: "طربول" مشروع أول مدينة صناعية متكاملة في مصر

صدى البلد

أكد اللواء أشرف رأفت نائب الرئيس التنفيذي لمدينة طربول لشئون الإستثمار، أن مشروع طربول هى أول مدينة صناعية متكاملة في مصر من بين 149 منطقة صناعية، كما أنه يعد المشروع التنموي القائم على الصناعة، وتبلغ مساحته 109 مليون متر مربع، لافتاً إلى أن المدينة تلقت العديد من الطلبات الاستثمارية من مستثمرين أتراك وصينيين لإقامة تجمعات صناعية في العديد من القطاعات ومنها المنسوجات.

وأوضح رأفت خلال مؤتمر صحفي أن المخطط العام يقوم على التنمية الصناعية المتكاملة حيث يضم عناقيد صناعية وهي مجموعات لمناطق متخصصة مثل صناعات السيارات ومشروعات الهيدروجين الأخضر ومنطقة للصناعات الغذائية ومناطق تكنولوجية وغيرها بالإضافة إلى مناطق سكنية لأصحاب الاعمال وأخرى سكن للعاملين، وميناء جاف ومراكز للتدريب بالإضافة إلى إنشاء وحدة لخدمات المستثمرين مؤخراً تضم شركات خدمية متخصصة لإصدار الرخص، والتصاريح.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل مؤتمر المثلث الذهبي بحضور الشريك الاستراتيجي للمؤتمر شركة جي في للتنمية العمرانية المطور العام لمشروع مدينة طربول ، والراعي البلاتيني الحصري للمؤتمر البنك المصري لتنمية الصادرات .

أصحاب الاعمال البنك المصري لتنمية الصادرات الهيدروجين الاخضر التنمية الصناعية الشريك الاستراتيجى المثلث الذهبي

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