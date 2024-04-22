مصر وإيطاليا تتفقان على إقامة مركز للذكاء الاصطناعي لخدمة القارة الإفريقية

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، عمق العلاقات المصرية الإيطالية على كافة المستويات؛ معربا عن تطلعه إلى أن تسهم هذه المباحثات في تعزيز العلاقات بين مصر وإيطاليا بمجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الواعدة؛ مشيرا إلى أن المباحثات بين الجانبين استهدفت وضع أسس للتعاون البناء بين مصر وايطاليا فى مختلف جوانب الذكاء الاصطناعى، والبنية التحتية ذات الصلة به.

جاء ذلك خلال مباحثات مصرية إيطالية مشتركة عقدت اليوم برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيناتور أدولفو أورسو وزير الشركات وصُنع في إيطاليا؛ بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وتم بحث فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة بين مصر وإيطاليا في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية الدولية، والاتفاق على إنشاء مركز للذكاء الاصطناعي في مصر لخدمة القارة الإفريقية؛ وذلك بحضور السفير ياسر هاشم نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، ميكيلي كواروني سفير إيطاليا لدى القاهرة.



وكشف طلعت عن أنه تم مناقشة التعاون فى تنفيذ مشروع إقامة مركز للذكاء الاصطناعي في مصر للتعاون فى تنمية صناعة الذكاء الاصطناعي في القارة الإفريقية؛ قائلا "جاهزون للتعاون الفعال لاستضافة مصر للمركز".

أوجه التعاون بين مصر ودول القارة الإفريقية

وأشار إلى أن هناك العديد من أوجه التعاون بين مصر ودول القارة الإفريقية في مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مضيفا أن المباحثات تناولت أيضا تسليط الضوء على أهمية موقع مصر كممر استراتيجي للبيانات بين الشرق والغرب والتعاون بين مصر وإيطاليا في هذا المجال.

وقد ترأس الوزيران اجتماعا موسعا بحضور القيادات التنفيذية من كلا البلدين تم خلاله استعراض الجهود المبذولة في مصر وإيطاليا في مجال الذكاء الاصطناعي، ومناقشة فرص التعاون المشترك لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية.



كما تم التطرق إلى مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية، وجهود الدولة لحوكمة البيانات، بالإضافة إلى أبرز ما تم إنجازه في تطوير البنية التحتية الرقمية الدولية وفرص التعاون في هذا المجال.



من جانبه؛ أشار السيناتور أدولفو أورسو وزير الشركات وصُنع في إيطاليا إلى تنامي العلاقات بين مصر وإيطاليا في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتي تعززت في ضوء زيارة رئيسة وزراء إيطاليا لمصر مؤخرا؛ مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال البنية التحتية الرقمية الدولية لتكون مصر مركزا لربط إيطاليا وأوروبا وأسيا وإفريقيا خاصة وأن مصر يمر بها 90% من حركة البيانات بين أسيا وأوروبا وإفريقيا كما أن الشركات الإيطالية لديها خبرات في هذا المجال.



وأضاف أن إيطاليا تعد دولة رائدة في مجالات الصناعة الرقمية والذكاء الاصطناعي؛ مشيرا إلى إقرار مشروع إنشاء مركز الذكاء الاصطناعي للتنمية المستدامة في إطار اجتماعات مجموعة الدول السبع؛ مؤكدا أنه سيتم التعاون في جعل مصر بمثابة مركز دولي للذكاء الاصطناعي ومن خلاله يتم خدمة كافة البلدان الإفريقية حيث إن مصر شريك استراتيجي والاختيار الأمثل لتكون مقرا لهذا المركز وهو قرار اتخذته إيطاليا في اطار رئاستها لمجموعة السبع؛ مشيرا إلى أهمية الاستعانة بالخبرات التي حققتها مصر خلال الأعوام السابقة في مجال الذكاء الاصطناعي، مضيفا أنه سيتم العمل على إنشاء المركز هذا العام.