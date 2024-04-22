فودة يفتتح معرض " هوتكس" الدولي لتجهيزات الفنادق بشرم الشيخ

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، معرض "هوتكس" الدولى لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية الذي تنظمه شركة" امج" لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية.

والمعرض مقام بفندق سافوي شرم الشيخ، في الفترة من 22 الى 24 ابريل الجاري.

وقال جمال عباس رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة للمعرض إن هذا المعرض يوجد به هذا العام 45 شركة من كبرى شركات تجهيزات الفنادق فى مصر، لافتا إلى انه سيتم اجراء خصومات كبيرة أثناء فترة انعقاد المعرض.

من جانبه أثنى المحافظ على تنظيم المعرض هذا العام ووجه الشكر للشركة المنظمة والشركات المشاركة فى هذا المعرض، كما أثنى على المنتجات المعروضة ، وخاصة المنتجات المصرية مشيدا بمستواها المتميز الذي يضاهي مثيلاتها من المنتجات العالمية.

رافق المحافظ خلال تفقد المعرض، جمال عباس رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة، وناجي ظريف، ورامي رزق الله ممثلي مجموعات سافوي المقام على أرضها المعرض.