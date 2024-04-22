نائب محافظ الجيزة تشهد فعاليات الاحتفال بالذكرى 18 لافتتاح متحف إيمحتب بسقارة

شهدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة الاحتفال بالذكري ١٨ لافتتاح متحف إيمحتب واليوم العالمي للتراث بمنطقة سقارة بمركز البدرشين.

جاء ذلك في اطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمشاركة في الفعاليات والانشطة السياحية والترويج للمزارات والمواقع الأثرية والسياحية بالمحافظة.

وأكدت نائب المحافظ ان الاحتفالية تهدف إلى إحياء ذكرى افتتاح المتحف عام 2006 و إلقاء الضوء على الدور المؤسسي والمجتمعي في إحياء التراث اللامادي المتجسد على نقوش مقابر سقارة.

واشارت إلى أن المنطقة الاثرية بسقارة تحوي العديد من المقتنيات الاثرية التي لامثيل لها في العالم داعياً المواطنين بزيارة معالم سقارة الأثرية والاطلاع علي روعه وعبق الحضارة المصرية القديمة.

وشهد برنامج الاحتفالية عرض فيلم عن المنطقة الاثرية بسقارة وتفقد المعرض المؤقت للصور الفوتوغرافية التي تجسد التراث اللامادي في مناظر مقابر سقارة بواسطة أطفال مرتديين الزي المصري القديم.

كما شملت الاحتفالية جولة في معرض الحرف التراثية الذي يقام في الساحة الخارجية للمتحف، ويقدمه بعض الحرفيين من منطقة سقارة مثل صناعة الحلي المعدنية - صناعة السلال من نبات الحلفا - صناعة السجاد اليدوي- صناعة النماذج الأثرية.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة، عزة وهدان مدير عام إدارة السياحة.

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