طعمها حلو.. طريقة عمل أصابع السمك بالسمسم

ترغب النساء في كسر روتين السفرة التقليدية من بين حين لآخر، وتعد أصابع السمك من الأكلات الشهية التي لا تحتاج إلى مهارات كبيرة في تحضيرها.

نعرض لكم طريقة عمل أصابع السمك بالسمسم بمذاق مميز للشيف شربيني.



مقادير أصابع السمك بالسمسم

سمك فيليه

ثوم

ليمون

كمون دقيق

بيض بقسماط

سمسم

طريقة عمل أصابع السمك بالسمسم

* في الكبة افرمي الثوم مع الكمون والليمون والملح والفلفل الأسود .

* قطعي السمك الفيليه إلى شرائح صغيرة ثم تبليه بالخليط، ثم ضعي السمك في الدقيق، ثم البيض المخفوق.

* تبلي أصابع السمك بالسمسم واضغطي عليها جيدان حتى يتماسك عليها اقليها في زيت ساخن وتقدم.