عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان: الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا "متلفزة"

السفير إبراهيم خريشة
السفير إبراهيم خريشة

قال السفير إبراهيم خريشة مندوب فلسطين الدائم بمجلس حقوق الإنسان، إن الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني متلفزة، ولكن العالم "الظالم" يشاهد ويراقب دون اتخاذ أي إجراء عملي.

 

وأضاف "خريشة"، في مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "المسار القانوني هو محكمة الجنايات الدولية تستطيع أن توجه التهم، وكما سمعت أنه قد يكون قريبا شيئا من هذا القبيل، لكنني أشكك حتى اللحظة في المدعي العام ونواياه ومصداقيته التي أصبحت على المحك".

 

وتابع: "شاهدنا جميعا ما فعله المدعي العام في أماكن أخرى ووجه اتهامات بسرعة فائقة ضد متهمين آخرين، وهناك مسار آخر في محكمة العدل الدولية، وما قدمته جنوب أفريقيا من شكوى ضد قوات الاحتلال، وأصدرت المحكمة قرارا بإصدار إجراءات وقائية في 26 يناير 2024، وحتى هذه اللحظة لم تلتزم إسرائيل بها، وعلى محكمة العدل الدولية أن تطلب من مجلس الأمن أن يتدخل تحت الفصل السابع". 
 

فلسطين الإبادة الجماعية الشعب الفلسطيني مندوب فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمير هشام: لقجع وراء تمسك الشيبي بالاستمرار في قضيته ضد حسين الشحات

طارق السعيد: مشوفتش حاجة وحشة من الأهلي وتصريحاتي ضده كانت بالأمر

الغندور يهاجم مهيب عبد الهادي: «تقدر تعرض حاجة عن الخطيب ولا هتتمنع؟»

عرس جماعي.. رئيس الإمارات يحتفل بزفاف ابنته ضمن أفراح آل نهيان

تضامنا مع المقاطعة.. محافظ بورسعيد يرفض دخول سوق السمك لحين خفض الأسعار

ابعد عن شيكابالا .. ناقد رياضي يحذر إبراهيم سعيد في منشور مثير

احتراق 7 سيارات و6 تكييفات إثر حريق في جراج عقار بالجمالية

بالأرقام .. خبير يكشف مفاجأة عن مخزون سد النهضة

ترشيحاتنا

وجه رسالة للمواطنين.. عمرو أديب يحضر عينات من الخبز معلنا أسعاره

مشروع شركات تأمين أجنبية لأول مرة في مصر.. إيه الحكاية؟

استجابة لخطاب الأهلي.. الشباب والرياضة تتواصل مع الخارجية لتسهيل إجراءات دخول بعثة مازيمبي

جراح فلسطيني: انتخابي رئيسا لجامعة "جلاسكو" يعكس تفهم الجيل الجديد لقضيتنا

الدفاع المدني في غـزة: واقع القطاع مأساوي| فيديو

مثال للتكافل .. مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" في الكاتدرائية| صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق غير متوقع على فستان نجوى كرم في السعودية.. شاهد

مشجعات الريدز في حب صلاح.. مسيرة بقميص ولوك الملك المصري بشوارع ليفربول

الملكة رانيا تخطف الأنظار بأناقتها في أحدث ظهور | شاهد

أرخص من الجاهزة.. طريقة عمل فطائر الجبنة والزعتر

فيديو

المدينة الفاضلة.. مسافر عبر الزمن يكشف شكل الحياة بعد 4000 سنة

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ