مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان: الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا "متلفزة"

قال السفير إبراهيم خريشة مندوب فلسطين الدائم بمجلس حقوق الإنسان، إن الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني متلفزة، ولكن العالم "الظالم" يشاهد ويراقب دون اتخاذ أي إجراء عملي.

وأضاف "خريشة"، في مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "المسار القانوني هو محكمة الجنايات الدولية تستطيع أن توجه التهم، وكما سمعت أنه قد يكون قريبا شيئا من هذا القبيل، لكنني أشكك حتى اللحظة في المدعي العام ونواياه ومصداقيته التي أصبحت على المحك".

وتابع: "شاهدنا جميعا ما فعله المدعي العام في أماكن أخرى ووجه اتهامات بسرعة فائقة ضد متهمين آخرين، وهناك مسار آخر في محكمة العدل الدولية، وما قدمته جنوب أفريقيا من شكوى ضد قوات الاحتلال، وأصدرت المحكمة قرارا بإصدار إجراءات وقائية في 26 يناير 2024، وحتى هذه اللحظة لم تلتزم إسرائيل بها، وعلى محكمة العدل الدولية أن تطلب من مجلس الأمن أن يتدخل تحت الفصل السابع".

