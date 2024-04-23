محافظ القليوبية يستقبل رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى لتفقد تطوير شوارع مدينة بنها

استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بمكتبة بديوان عام المحافظة محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى وذلك لمتابعة ما تم من تطوير بشارع فريد ندا( المرحلة الثانية) بمدينة بنها وأيضا متابعة سرعة إنهاء الأعمال فيما تبقى من المشروع بمنطقة النافورة وحديقة نقطه الارتكاز الأمني ( الكمين) وحديقة الشهداء والحديقة المجاورة لمديرية الطرق والنقل والحدائق الموجودة بمدخل شارع فريد ندا من الطريق الزراعي حيث تم سحب الأعمال من أحدى الشركات المنفذة واسنادها للشركة أخري ومن خلال جدول زمني تم الاتفاق عليه على سرعة إنهاء المشروع بالكامل .



وأجرى المحافظ ورئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى جولة ميدانية شملت المرور علي شارع فريد ندا بالكامل وخلال الجولة تم رصد عدد من السلبيات في تنفيذ المشروع ووجه المحافظ الشركة الجديدة التي تم اسناد استكمال المشروع اليها بتلافيها كما وجه المحافظ رئيس مدينة بنها بمتابعه ري الحدائق الموجودة بالشارع والاهتمام بالمظهر الحضاري والحفاظ علي الأشجار التي تم بزراعتها.



وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير مدخل شارع فريد ندا علي الطريق الزراعي حيث وجه المحافظ بسرعه الانتهاء من رصف الجزر الوسطي واستكمال انشاء احواض الزراعة ورصف بلاط الانتر لوك كما تابع المحافظ ورئيس الجهاز اعمال انشاء شبكة الري والكهرباء للحديقة ووجه بدفع الاعمال وتجميل الشعار الموجود بمدخل الحديقة وتقليم الأشجار التي لم يتم ازالتها.

واكد المحافظ أن المحافظة تسعي علي قدم وساق للانتهاء من المشروع بالكامل لابراز المظهر الحضاري للمدينة وذلك في اطار خطه الدوله لتطوير عواصم المحافظات والاهتمام بمداخلها ومخارجها.