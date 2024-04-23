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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ح

الدفع ب 6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مخازن للبلاستيك بالخانكة ..صور

حريق
حريق

اندلع حريق ، بعدد من مخازن الأغذية والبلاستيك بمنطقة عزبة حسيب بقرية سرياقوس بالخانكة.

وتم الدفع بعدد 6 سيارات، والسيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق. 


وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من النجدة يفيد ببلاغ الأهالى باندلاع حريق فى عدد من  مخازن بعزبة حسيب التابعة لقرية سرياقوس بدائرة مركز الخانكة.


انتقل على الفور المقدم مصطفى صابر وكيل ادارة الحماية المدنية، والمقدم مدحت ممدوح رئيس وحدة اطفاء بهتيم، والمقدم محمد عليوه رئيس وحدة إطفاء الخانكة، والنقيبان محمد وجيه، ومحمد صابر، معاونى مباحث المركز.
وعلى الفور 6 سيارات إطفاء و3 سيارات اسعاف، وتم السيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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IMG-20240423-WA0053
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حريق اندلاع حريق أمن القليوبية خسائر بشرية سيارات اطفاء

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