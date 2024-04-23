حزب الاتحاد: "تحرير سيناء" يحمل ذكريات الفخر والسيادة على أغلى بقعة من أرضنا

تقدم المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى 42 لعيد تحرير سيناء.

وقال "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، إن تلك الذكرى ستظل عالقة في سجل الشرف المصري، والمتمثلة في عيد تحرير سيناء الذي يأتي إحياء لذكرى رحيل آخر جندي إسرائيلي من شبه جزيرة سيناء، وفرض مصر سيطرتها على أرضها باستثناء "طابا" التي استردت فيما بعد في 15 مارس 1989.

ونوه رئيس حزب الاتحاد بأن تلك الذكرى مكملة لعبور الجيش المصري في حرب أكتوبر 1973 عندما لقن العدو درسًا قاسيًا لن ينساه أبدًا وضرب أسطورته الوهمية، مشيرًا إلى أن هذا العبور العسكري، تبعه عبور دبلوماسي من الطراز الرفيع، كُلل باسترداد مصر لكامل أراضيها وفرض سيادتها عليها.

وذكر المستشار رضا صقر أن احتفالنا بعيد تحرير سيناء ونجاح مصر في فرض سيطرتها وسيادتها على أرضها، يأتي في توقيت بالغ الأهمية والحساسية، يحتاج منا للتكاتف والوقوف بثقة وراء قدرة مصر على حماية سيادتها على أراضيها، مختتما: "عيد تحرير سيناء يحمل ذكريات الفخر والسيادة المصرية على أغلى بقعة من أرضنا".