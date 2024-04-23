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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

علي الحجار يستضيف مصطفى قمر ونادية مصطفى في 100 سنة غنا بالأوبرا

علي الحجار
علي الحجار

تواصل دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد تنفيذ عروض المشروع الفنى 100 سنة غنا الذى يقام بالتعاون مع المطرب علي الحجار، ضمن خطط الثقافة المصرية الهادفة إلى صون التراث الموسيقى والغنائى.

تقام الليلة الثانية فى الثامنة مساء الأحد 28 أبريل على المسرح الكبير وتستضيف النجمان نادية مصطفى ومصطفى قمر وتم تخصيصها لمشوار الموسيقار محمد فوزى .

العرض من إخراج عصام السيد، إعداد الكاتب الصحفى ايمن الحكيم ويصاحبه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو يوسف صادق ويضم عدد من المعلومات والتسجيلات النادرة عن الرحلة الفنية للموسيقار محمد فوزى فى شكل غنائى درامى مع عرض تمثيلي يؤديه محمود الزيات وأمير عبد الواحد الى جانب مختارات من أعماله الغنائية الشهيرة التى يشارك فى ادائها الواعدون الشباب سهيلة بهجت ، سمير عزمى شيماء يسرى منها نور جديد ( عيد الميلاد ) ، الشوق الشوق ، حبيبى وعنيا ، يا أعز من عينى ، راح توحشينى ، كلمنى طمنى ، مال القمر ماله ، ماما زمانها جاية ، طير بينا يا قلبى ، دارى العيون ، بلدى احببتك ، دويتو شحات الغرام ليه ياقلبى ليه ، كل دقة في قلبى ، يامصطفى ،فين قلبى ، تملي في قلبى ،تسلم لقلبى ، اضافة الى 100 سنة غنا التى يفتتح بها الحفل .

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يذكر أن المشروع الفنى 100 سنة غنا يضم سلسلة من العروض التى ترصد تاريخ الموسيقى والغناء العربى وتطوره خلال القرنين التاسع عشر والعشرين مع تناول أهم الموسيقيين خلال تلك الفترة فى شكل يجمع الغناء بالدراما والاستعراض ويهدف إلى تاكيد ريادة مصر الفنية فى هذا المجال وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث والتعبير عن التحولات الاجتماعية والسياسية التى مر بها المجتمع في مختلف الفترات الزمنية من خلال الموسيقى والغناء .

100 سنة غنا أعماله الغنائية الثقافة المصرية التراث الموسيقي الدكتورة لمياء زايد

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