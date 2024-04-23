تعليق مثير من التعاون السعودي على ضم إمام عاشور وزيزو

كشفت تقارير صحفية حقيقة مفاوضات نادي التعاون السعودي لضم إمام عاشور لاعب الأهلي وأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك في الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأكدت صحيفة الرياضية السعودية نقلا عن مصدر رسمي في نادي التعاون، عدم رغبة الفريق السعودي في التعاقد مع الثنائي الدولي المصري إمام عاشور، لاعب الأهلي المصري، وأحمد مصطفى زيزو، لاعب الزمالك، الموسم المقبل.

ترددت أنباء حول وجود عرض من أحد أندية الدوري السعودي، للتعاقد مع إمام عاشور، نجم خط الوسط بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.