بعد تسجيل 250 ألف مولود خلال 72 يومًا.. نائبة تتقدم بطلب إحاطة بالبرلمان

قالت النائبة حنان حسني يشار، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بطلب إحاطة بالبرلمان بعد تسجيل 250 ألف مولود خلال 72 يومًا .

وأضافت «حنان حسني» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم» أن الزيادة السكانية في مصر أو العالم ليست أزمة إذا تم استغلالها بالشكل الصحيح، لذلك لابد من وضع خطة لاستغلال الزيادة السكانية إلى إنتاج.



وأوضحت عضو مجلس النواب، أن تحديد النسل أو تقليل عدد الأولاد ليس كافيًا ولكن توجد ثقافة لابد أن تتغير وهي أن كل أسرة تريد أولادها متواجدين معهم وبجانبهم، ولابد من تصحيح الأوضاع.