رئيس قوى عاملة النواب يهنئ السيسي بذكرى تحرير سيناء

هنأ النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك باسمه وباسم 250 ألف عامل بالقطاعات الثلاثة بصفة خاصة، وعمال مصر بصفة عامة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الـ 42 لعيد تحرير سيناء الحبيبة، وعودتها إلى حضن الوطن.

وأكد "عبد الفضيل" فى بيان صحفى له أن هذه المناسبة ستظل دائما وأبدا فخرا لنا جميعا تُذكرنا بنصر أكتوبر - العاشر من رمضان المجيد، الذي قدّم خلاله أبناء مصر البواسل من رجال قواتنا المسلحة أرواحهم الطاهرة ودمائهم الذكية فى سبيل استعادة أرض سيناء، وضربوا أروع الأمثلة في البطولة والوطنية الصادقة من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن، والحفاظ على مقدراته، فضلا عن عبقرية الدبلوماسية المصرية في الدفاع عن حقوق مصر، ورفع العلم المصري فوق أرض سيناء الحبيبة.

ودعا الله تعالى أن يحفظ مصرنا العزيزة ويعيد عليها هذه الذكرى بمزيد من التقدم والرخاء والأمن والأمان، وعلى رئيس الجمهورية بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد في ظل الجمهورية الجديدة، وعلى شعب مصر العظيم بالمزيد من الخير والأمن والسلام ، وكل عام وسيادتكم بخير.