الصوامع والشون بالمحافظات تواصل استقبال القمح من المزارعين

تواصل الصوامع والشون بمختلف محافظات الجمهورية، اليوم /الأربعاء/، استقبال الموردين والمزارعين لتوريد القمح، حيث تتابع وزارة التموين يوميا سير العمل فى منظومة توريد واستلام الأقماح المحلية، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد، فضلا عن متابعة المحافظين لأعمال التوريد وتسهيل كل الإجراءات التي تواجه المزارعين وسرعة صرف المستحقات المالية لهم.



ففي محافظة كفرالشيخ، قال وكيل مديرية التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية عادل الهابط إن استلام الأقماح المحلية خلال الموسم الحالي يتم من خلال 25 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ وشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة.



وأكد أن هناك متابعة من المحافظ جمال نورالدين على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، إذ تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة عبد الفتاح جابر وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أية مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ، حيث شدد على تنفيذ قرارات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة، وقد بلغ إجمالي المورد منذ بداية فتح مواقع الاستلام وحتى صباح اليوم 22454 طنا و964 كجم.