الكشف على 1434 حالة في قافلة طبية بكفر شكر بالقليوبية

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بالقليوبية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية تصفا بكفر شكر.

وتم الكشف خلالها علي 1434 مواطن مجانا، من خلال وجود عيادات طبية في مختلف التخصصات.



وقالت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية إن القافلة جاءت في إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية، لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين.



وتنوعت أعمال القافلة، ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة "الباطنة - جراحة - نسا - أطفال - رمد - جلدية - أسنان - تنظيم أسرة"، إلي جانب عيادة "اكشف واطمن" للكشف عن الدهون الثلاثية ونسبة الكوليستيرول في الدم وكذلك قياس السكر التراكمي.



كما تضمنت القافلة معملي دم وطفيليات، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر، ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان، وجاء ذلك تحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل.