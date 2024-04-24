عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يعلن استهداف مبني تواجد به جنود الاحتلال في مستعمرة أفيفيم

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الأربعاء، استهداف مبنى يتواجد فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأوقعوهم بين قتيل ‌‏وجريح.

وقال حزب الله في بيان له عبر قناته على تليجرام، إنه دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفي إطار الرد ‌‏على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية وتحديداً المجزرة في ‌‏حانين وسقوط شهداء وجرحى مدنيين، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مبنى يتواجد فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأوقعوهم بين قتيل ‌‏وجريح.      ‏ 

وأضاف حزب الله في بيانه، أنه استهدف أيضا تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في ‏حرش نطوعة بالأسلحة المناسبة ‌‏وأصابوه إصابة مباشرة.‏ 

حزب الله يقصف مستعمرة شوميرا وموقع الراهب بعشرات الصواريخ

حزب الله يشن هجمات مكثفة على قوات وجنود الاحتلال على الحدود |شاهد

لبنان مستعمرة افيفيم الاحتلال الاسرائيلي قطاع غزة غزة حانين حرش نطوعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تتعرض القاهرة لعاصفة رملية اليوم ؟ .. تفاصيل و تحذير عاجل من الأرصاد

علاقة مُحرّمة.. فصل جديد في قضية مقتـ.ـل طبيب بالتجمع الخامس.. بعد قليل

بسبب المقاطعة| البلطي يتراجع 30 جنيهًا والمكاريل  45 في أسواق القاهرة

اختفاء 6 ملايين جنيه من ماكينات صراف آلى.. الأمن يكشف التفاصيل

مقاطع فيديو خادشة.. التحقيق مع البلوجر نادين طارق بعد ضبطها

مرشح لخلافة علي معلول.. مفاجأة جديدة لجماهير الأهلي

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن تواصل الهبوط اليوم بالمزارع والأسواق

النوم عن صلاة الفجر.. الإفتاء: سببه 4 كلمات شيطانية فاحذروها

موضوعات متعلقة

حزب الله يقصف مستعمرة شوميرا وموقع الراهب بعشرات الصواريخ

حزب الله يشن هجمات مكثفة على قوات وجنود الاحتلال على الحدود |شاهد

حزب الله: وتيرة عملياتنا تزداد ونستهدف جميع القواعد الإسرائيلية

ترشيحاتنا

غارة إسرائيلية تستهدف منزلا في بلدة علما الشعب بجنوب لبنان

المياه ملوثة.. وزارة الصحة في غزة تحذر من كارثة المخيمات

اعترافات المتهم بقـ ـتل طفلة مدينة نصر: عندي ميول للصغار والميتين

قبطان سفينة عملاقة يبلغ عن إنفجار بالقرب من موقعه في جنوب جيبوتي

2.4 مليون يورو.. خالد الغندور يصدم جماهير الزمالك

قفزوا السور .. القبض على 6 مجرمين وراء سرقة مدرسة أطفيح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 أسباب وراء إصابة الأطفال الرضع بالصفرا بعد الولادة.. فما هي؟

مكشوف البطن.. إيمان العاصي تثير الجدل بظهورها

ابنة سوسن بدر تخطف الأنظار فى احتفالية مركز راشد.. صور

تكريم نجوم الفن في احتفالية لأصحاب الهمم.. صور

فيديو

جسمي سيخبرني.. سيلين ديون تكشف تفاصيل جديدة عن مرضها النادر

حكايات رامز جلال مع المقالب من قبل الشهرة

كان حقيقي.. محمد سلامة يكشف كواليس مشهد حلق إلهام صفي الدين شعرها

تراجع جديد في أسعار الزيت والسكر والأرز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ