حزب الله يعلن استهداف مبني تواجد به جنود الاحتلال في مستعمرة أفيفيم

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الأربعاء، استهداف مبنى يتواجد فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأوقعوهم بين قتيل ‌‏وجريح.

وقال حزب الله في بيان له عبر قناته على تليجرام، إنه دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفي إطار الرد ‌‏على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية وتحديداً المجزرة في ‌‏حانين وسقوط شهداء وجرحى مدنيين، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مبنى يتواجد فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأوقعوهم بين قتيل ‌‏وجريح. ‏

وأضاف حزب الله في بيانه، أنه استهدف أيضا تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في ‏حرش نطوعة بالأسلحة المناسبة ‌‏وأصابوه إصابة مباشرة.‏