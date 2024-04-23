حزب الله يشن هجمات مكثفة على قوات وجنود الاحتلال على الحدود |شاهد

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الثلاثاء، استهداف مستعمرة مرغليوت، بلدة هونين اللبنانية المحتلة، بعشرات صواريخ الكاتيوشا.
وقال حزب الله في بيان له عبر قناته على تليجرام، إنه دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفي اطار الرد على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وتحديداً المجزرة المروعة في حانين وسقوط شهداء وجرحى مدنيين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مساء اليوم الثلاثاء مستعمرة مرغليوت، بلدة هونين اللبنانية المحتلة، بعشرات صواريخ الكاتيوشا.
وعرض حزب الله عبر قناته أيضا، مشاهد من عملية إستهداف تجهيزات تجسسيّة في موقع المالكية التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية.
وذكر حزب الله أنه استهداف أيضا مبنى يتموضع فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.