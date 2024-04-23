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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يشن هجمات مكثفة على قوات وجنود الاحتلال على الحدود |شاهد

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الثلاثاء، استهداف مستعمرة مرغليوت، بلدة هونين اللبنانية المحتلة، بعشرات صواريخ ‌‏الكاتيوشا.‏

وقال حزب الله في بيان له عبر قناته على تليجرام، إنه دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفي اطار الرد ‌‏على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وتحديداً المجزرة ‌‏المروعة في حانين وسقوط شهداء وجرحى مدنيين، ‏استهدف ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية مساء ال‏يوم ‏الثلاثاء مستعمرة مرغليوت، بلدة هونين اللبنانية المحتلة، بعشرات صواريخ ‌‏الكاتيوشا.‏

وعرض حزب الله عبر قناته أيضا، مشاهد من عملية إستهداف تجهيزات تجسسيّة في موقع المالكية التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

https://t.me/mmirleb/3490

وذكر حزب الله أنه استهداف أيضا مبنى ‏يتموضع فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة ‏مباشرة.‏

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حزب الله لبنان مستعمرة مرغليوت بلدة هونين غزة قطاع غزة الاحتلال الاسرائيلي حانين موقع المالكية جيش الاحتلال الإسرائيلي

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