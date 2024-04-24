حزب الله يقصف مستعمرة شوميرا وموقع الراهب بعشرات الصواريخ

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الأربعاء، استهداف مستعمرة شوميرا، بلدة طربيخا اللبنانية المحتلة، بعشرات صواريخ الكاتيوشا.
وقال حزب الله، في بيان له عبر قناته على “تليجرام”: “دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفي إطار الرد على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل المدنية وتحديداً المجزرة المروعة في حانين وسقوط شهداء وجرحى مدنيين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم الاربعاء مستعمرة شوميرا، بلدة طربيخا اللبنانية المحتلة، بعشرات صواريخ الكاتيوشا”.
وأضاف حزب الله أنه استهدف أيضا موقع الراهب العسكري الإسرائيلي بالقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.