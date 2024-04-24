حزب الله يقصف مستعمرة شوميرا وموقع الراهب بعشرات الصواريخ

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الأربعاء، استهداف مستعمرة شوميرا، بلدة طربيخا اللبنانية المحتلة، بعشرات صواريخ ‌‏الكاتيوشا.‏

وقال حزب الله، في بيان له عبر قناته على “تليجرام”: “دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفي إطار الرد ‌‏على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل المدنية وتحديداً المجزرة ‌‏المروعة في حانين وسقوط شهداء وجرحى مدنيين، ‏استهدف ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية ‏اليوم ‏الاربعاء مستعمرة شوميرا، بلدة طربيخا اللبنانية المحتلة، بعشرات صواريخ ‌‏الكاتيوشا”.‏

وأضاف حزب الله أنه استهدف أيضا موقع الراهب العسكري الإسرائيلي بالقذائف ‏المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.

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