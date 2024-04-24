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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يقصف مستعمرة شوميرا وموقع الراهب بعشرات الصواريخ

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الأربعاء، استهداف مستعمرة شوميرا، بلدة طربيخا اللبنانية المحتلة، بعشرات صواريخ ‌‏الكاتيوشا.‏

وقال حزب الله، في بيان له عبر قناته على “تليجرام”: “دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفي إطار الرد ‌‏على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل المدنية وتحديداً المجزرة ‌‏المروعة في حانين وسقوط شهداء وجرحى مدنيين، ‏استهدف ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية ‏اليوم ‏الاربعاء مستعمرة شوميرا، بلدة طربيخا اللبنانية المحتلة، بعشرات صواريخ ‌‏الكاتيوشا”.‏

وأضاف حزب الله أنه استهدف أيضا موقع الراهب العسكري الإسرائيلي بالقذائف ‏المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.

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لبنان مستعمرة شوميرا بلدة طربيخا موقع الراهب الاحتلال الاسرائيلي

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