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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| إرشادات لتبريد مقصورة السيارة بدون تكييف.. مواصفات مازدا CX-80 الـ SUV الجديدة

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

ينتشر داخل سوق السيارات باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة التي تم توافرها بعد استقرار سعر صرف الدولار ، وتواجده تلك الإصدارات من اجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات جديدة وبإمكانيات متطورة تعمل علي راحة قائدها وركابها ومن ضمن تلك السيارات نيسان صني موديل 2024 .

يطرح الصانع الصيني عددا غير محدود من إصدارات السيارات بالسوق المصري ، وذلك من أجل توفير كافة فئات السيارات أمام المواطنين سواء كانت سيدان او هاتشباك او كروس أوفر وذلك لتلبية احتياجات المواطنين في الحصول علي سيارات جديدة وبإمكانيات متطورة .

كشفت شركة مازدا اليابانية عن إطلاق طرازها الجديد مازدا  CX-80 ، وتنتمي CX-80 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر بتصميم أنيق وعصري .

تشهد مصر خلال هذه الفترة ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ، وذلك بسبب قدوم فصل الصيف ، وبالتالي تتأثر السيارات بدرجات الحرارة المرتفعة ، وذلك يؤثر علي جميع أجزاء السيارة الداخلية والخارجية .

كشفت شركة بورشه عن إصدارها الجديد بورشه كايين GTS  موديل 2025 الجديدة ، وتنتمي كايين GTS  لفئة السيارات الـ SUV  الرياضية متعددة الاستخدامات .

 

 

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