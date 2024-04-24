أخبار السيارات| إرشادات لتبريد مقصورة السيارة بدون تكييف.. مواصفات مازدا CX-80 الـ SUV الجديدة

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

ينتشر داخل سوق السيارات باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة التي تم توافرها بعد استقرار سعر صرف الدولار ، وتواجده تلك الإصدارات من اجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات جديدة وبإمكانيات متطورة تعمل علي راحة قائدها وركابها ومن ضمن تلك السيارات نيسان صني موديل 2024 .

يطرح الصانع الصيني عددا غير محدود من إصدارات السيارات بالسوق المصري ، وذلك من أجل توفير كافة فئات السيارات أمام المواطنين سواء كانت سيدان او هاتشباك او كروس أوفر وذلك لتلبية احتياجات المواطنين في الحصول علي سيارات جديدة وبإمكانيات متطورة .

كشفت شركة مازدا اليابانية عن إطلاق طرازها الجديد مازدا CX-80 ، وتنتمي CX-80 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر بتصميم أنيق وعصري .

تشهد مصر خلال هذه الفترة ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ، وذلك بسبب قدوم فصل الصيف ، وبالتالي تتأثر السيارات بدرجات الحرارة المرتفعة ، وذلك يؤثر علي جميع أجزاء السيارة الداخلية والخارجية .

كشفت شركة بورشه عن إصدارها الجديد بورشه كايين GTS موديل 2025 الجديدة ، وتنتمي كايين GTS لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .