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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الفريق أسامة ربيع بحضور ترسانة هيونداي: قناة السويس تتابع الاتجاهات الحديثة لبناء السفن

خلال اللقاء
خلال اللقاء

اجتمع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وبارك جونج كوك، الرئيس التنفيذي للعمليات - بإدارة المنظومات الصديقة للبيئة لدفع وتوجيه الوحدات البحرية بترسانة هيونداي للصناعات الثقيلة، لبحث سبل التعاون المشترك في مجال بناء السفن والوحدات البحرية المختلفة، بحضور السفير خالد عبد الرحمن السفير المصري بكوريا الجنوبية، وذلك على هامش جولته التفقدية بالترسانة بمدينة أولسان بكوريا الجنوبية.

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شهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين ترسانات وشركات هيئة قناة السويس و ترسانة هيونداي للصناعات الثقيلة.

وأكد الفريق ربيع أن قناة السويس تمضي قدما نحو تطوير  ترسانات وشركات الهيئة التابعة وتنمية مواردها الفنية والبشرية عبر الارتقاء بمستوى تدريب العمالة وإمدادهم بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا صناعة الوحدات البحرية المختلفة، من خلال التعاون مع كبرى الترسانات العالمية في إطار تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا بما يمكن معه تلبية متطلبات السوق ورفع تنافسية ترسانات الهيئة في مجال بناء وإصلاح السفن.

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تولي اهتماما كبيرا بمتابعة الاتجاهات الحديثة لبناء السفن والوحدات البحرية التي تعمل بالطاقة النظيفة ضمن توجه الهيئة للإعلان عن قناة السويس" القناة الخضراء" بحلول عام 2030، واعتزامها تحويل وحداتها البحرية للعمل بالطاقة النظيفة مستقبلا.

خلال الزيارة، استعرض السيد بارك جونج كوك الرئيس التنفيذي للعمليات بترسانة هيونداي للصناعات الثقيلة إمكانيات وقدرات الترسانة التي تعد واحدة من أكبر ترسانات بناء السفن في العالم، كما قدم عرضا تقديميا عن تكنولوجيا البناء الحديثة الصديقة للبيئة التي تنتهجها الترسانة لبناء السفن والوحدات البحرية التي تعمل بالغاز الطبيعي، لافتا في هذا الصدد إلى ما تمتلكه ترسانة هيونداي من خبرات في بناء محطات التموين اللازمة لإمداد السفن بالغاز الطبيعي.

وأعرب الرئيس التنفيذي للعمليات بترسانة هيونداي عن تطلعه لتعزيز التعاون مع هيئة قناة السويس و ترساناتها التابعة، مؤكدا أن المستقبل يحمل فرصا واعدة لبناء سفن صديقة للبيئة واستبدال الوقود التقليدي بالطاقة النظيفة بما يسهم نحو تحقيق أهداف المنظمة البحرية الدولية IMO بتقليل الانبعاثات الكربونية الصادرة من صناعة النقل البحري.

شملت الجولة التفقدية بترسانة هيونداي للصناعات الثقيلة أحواض بناء السفن، ومصنع محركات السفن، وقطاعات الجودة، والأمن الصناعي وغيرها.

عقب مغادرته، توجه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، لتفقد هيئة ميناء أولسان، حيث كان في استقباله السيد/ كيم جاي جيون الرئيس التنفيذي لهيئة الميناء التي تعد الميناء الأكبر في كوريا الجنوبية وأحد أكبر الموانئ البحرية في العالم.

خلال جولته التفقدية بالميناء، اطلع الفريق ربيع على نظم مراقبة الملاحة ونظم الأمان الملاحي بالميناء والتي تواكب أحدث النظم التكنولوجية في العالم، كما تعرف على أسلوب تنظيم حركة دخول وخروج السفن وحركة التفريغ والشحن من الميناء.

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