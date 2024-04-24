«الحرية المصري»: «تحرير سيناء» ستظل رمزًا لتضحيات أبطال قواتنا المسلحة

تقدّم حزب الحرية المصرى، برئاسة د. ممدوح محمد محمود، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، والقوات المسلحة المصرية، والشعب المصرى العظيم، بمناسبة الذكرى الـ 42 لعيد تحرير سيناء.



وقال د. ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصرى، إن ذكرى تحرير سيناء، ستظل رمزًا لتضحيات أبطال القوات المسلحة البواسل، الذين خاضوا ملحمة النصر العظيم، واستردوا كل ذرة من تراب الوطن المقدس، ورفعوا راية مصر خفاقة فى عنان السماء.



وأضاف رئيس حزب الحرية المصرى، أن ما قدمه أبناء القوات المسلحة من تضحيات ستظل علامة مضيئة فى تاريخ الشعب المصرى العظيم، حيث خاضوا معارك تحرير أرض سيناء من العدو الإسرائيلى، ثم تطهيرها من الإرهاب، إضافة إلى معركة البناء والتنمية على كل شبر من أرض سيناء، من خلال تنفيذ المشروع القومى لتنمية شبه جزيرة سيناء، ايمانا بأن التنمية هى حائط الصد المنيع فى مواجهة جميع الأطماع والمخططات التى تستهدف أمن واستقرار الوطن.