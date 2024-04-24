بحضور السيسي.. الألعاب النارية تزين سماء افتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عروضا استعراضية باستخدام الألعاب النارية، وذلك بافتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية .

ووصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر حفل افتتاح البطولة العربية العسكرية الأولى للفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية.

وأنهى نادى الفروسية استعداداته لإقامة فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتقام فعاليات البطولة بنادي القوات المسلحة للفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من الرابع والعشرين وحتى السابع والعشرين من أبريل الجاري، وذلك بالتزامن مع احتفالات البلاد بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء.