رشاقة ملفتة| نجوى كرم أثارت الجدل بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة نجوى كرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، من أحدث ظهور لها.

تألقت نجوى كرم في الصور بإطلالة كاجوال كشفت عن رشاقتها، حيث ارتدت بنطلون باللون البيج مع تي شيرت مطبوع ونسقت معه جاكيت بنفس اللون لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

أنتعلت نجوى كرم حذاء متناسق مع إطلالتها، تزينت ببعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت نجوى كرم على خصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.