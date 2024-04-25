أخبار الفن| حفيدة بدرية طلبة في حفل الزفاف.. ظهور المطربة شيماء سعيد

حفيدة بدرية طلبة في حفل الزفاف.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: ظهور المطربة المعتزلة شيماء سعيد، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.
نفاد جميع التذاكر.. عبد المجيد عبدالله يحيي 3 حفلات متتالية في الكويت
أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عن حفل ثالث للفنان عبد المجيد عبدالله، في الكويت يوم 11 مايو المقبل، ليحيي بذلك 3 حفلات متتاليات أيام 9، 10، 11 مايو.
مع صديقتها.. أحدث ظهور لـ المطربة المعتزلة شيماء سعيد
ظهرت المطربة المعتزلة شيماء سعيد، في صورة مع اصدقاء لها عبر تطبيق انستجرام، من أحد المناسبات الخاصة التي جمعتهما.
وفي الصورة الأولى ظهرت شيماء سعيد، وهي تحتفل بعيد ميلاد أحد أصدقائها، في كافيه، بينما الصورة الأخرى التقطتها صديقة لها على طريقة السيلفي.
ريهام عبد الغفور عن والدها الراحل: وعدته أكون موجودة في تكريمه ونفذت
تسلمت الفنانة ريهام عبد الغفور درع تكريم والدها الراحل أشرف عبد الغفور بالمسرح القومي، والذي أقامه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي.
قولي حاضر ونعم.. لحظة عقد قران ابنة بدرية طلبة
احتفلت الفنانة بدرية طلبة، بحفل زفاف ابنتها، ليلة أمس الأربعاء 24 أبريل، بأحد الفنادق الكبرى في وسط القاهرة.
النجوم يشاركون في تكريم المركز القومي للمسرح لاسم أشرف عبد الغفور.. صور
تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال؛ أقام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي؛ حفل تكريم اسم الفنان الكبير الراحل أشرف عبد الغفور، وذلك مساء أمس الأربعاء 24 أبريل 2024م؛ بالمسرح القومي.
نسخة طبق الأصل.. أول ظهور لـ ابنة بدرية طلبة الكبرى مع حفيدتها
ظهرت دعاء سالم (الابنة الكبرى للفنانة بدرية طلبة) في حفل زفاف، شقيقتها سلمى الذي أقيم ليلة أمس الأربعاء 24 أبريل، بأحد الفنادق الكبرى في وسط القاهرة.
وظهرت دعاء ابنة بدرية طلبة، الكبرى مع ابنتها تالين، في أول ظهور نادر لها، وفي أول ظهور لـ تالين حفيدة الفنانة، ولوحظ التشابه الكبير في الملامح الذي وصل لحد التطابق.
تامر حسني يحيي حفل غنائي في لبنان.. 3 أغسطس
يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل غنائي ساهر له في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم 3 أغسطس المقبل، ضمن سلسلة حفلات الصيف.