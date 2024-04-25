أخبار الفن| حفيدة بدرية طلبة في حفل الزفاف.. ظهور المطربة شيماء سعيد

حفيدة بدرية طلبة في حفل الزفاف.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: ظهور المطربة المعتزلة شيماء سعيد، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عن حفل ثالث للفنان عبد المجيد عبدالله، في الكويت يوم 11 مايو المقبل، ليحيي بذلك 3 حفلات متتاليات أيام 9، 10، 11 مايو.

ظهرت المطربة المعتزلة شيماء سعيد، في صورة مع اصدقاء لها عبر تطبيق انستجرام، من أحد المناسبات الخاصة التي جمعتهما.

وفي الصورة الأولى ظهرت شيماء سعيد، وهي تحتفل بعيد ميلاد أحد أصدقائها، في كافيه، بينما الصورة الأخرى التقطتها صديقة لها على طريقة السيلفي.

تسلمت الفنانة ريهام عبد الغفور درع تكريم والدها الراحل أشرف عبد الغفور بالمسرح القومي، والذي أقامه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي.

احتفلت الفنانة بدرية طلبة، بحفل زفاف ابنتها، ليلة أمس الأربعاء 24 أبريل، بأحد الفنادق الكبرى في وسط القاهرة.

تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال؛ أقام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي؛ حفل تكريم اسم الفنان الكبير الراحل أشرف عبد الغفور، وذلك مساء أمس الأربعاء 24 أبريل 2024م؛ بالمسرح القومي.

ظهرت دعاء سالم (الابنة الكبرى للفنانة بدرية طلبة) في حفل زفاف، شقيقتها سلمى الذي أقيم ليلة أمس الأربعاء 24 أبريل، بأحد الفنادق الكبرى في وسط القاهرة.

وظهرت دعاء ابنة بدرية طلبة، الكبرى مع ابنتها تالين، في أول ظهور نادر لها، وفي أول ظهور لـ تالين حفيدة الفنانة، ولوحظ التشابه الكبير في الملامح الذي وصل لحد التطابق.

يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل غنائي ساهر له في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم 3 أغسطس المقبل، ضمن سلسلة حفلات الصيف.