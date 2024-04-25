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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

هاتفان حديثان من Realme بأرخص سعر.. والمواصفات حكاية

هاتفان حديثان من
هاتفان حديثان من Realme بأرخص سعر والمواصفات حكاية

أعلنت شركة ريلمي في الأسبوع الماضي عن هاتفي P1 و P1 Pro، واليوم، كشفت الشركة عن هاتفين ذكيين آخرين - Narzo 70 وNarzo 70x.

 

Realme Narzo 70

لنلق نظرة على هاتف Realme Narzo 70 أولاً، الذي يعمل بمعالج Dimensity 7050 SoC ويأتي مع سعة تخزين 128 جيجا بايت وذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 8 جيجا بايت. 

ويعمل بنظام التشغيل Android 14 مع واجهة Realme UI 5.0.

وقد وعدت Realme بتحديثين لنظام التشغيل Android لمدة عامين وثلاث سنوات من تحديثات الأمان.

تم تصميم هاتف Realme Narzo 70 حول شاشة AMOLED بحجم 6.67 بوصة وبدقة FullHD+ وبمعدل تحديث 120 هرتز مع سطوع ذروة يبلغ 1200 شمعة، وتقنية Rainwater Smart Touch، ومستشعر بصمة تحت الشاشة للمصادقة البيومترية.

تحتوي الشاشة أيضًا على فتحة تصوير أمامية بموضع مركزي للكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل، بينما تأتي الكاميرا الأساسية الخلفية بدقة 50 ميجابكسل داخل جزيرة مستديرة للكاميرا في الخلف مع مستشعر عمق 2 ميجابكسل.

يأتي الهاتف مع بطارية بقوة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات عبر منفذ USB-C. 

يُعلن أن البطارية تشحن من 0 إلى 50% في 27 دقيقة وحتى 100% في 61 دقيقة. يدعم الهاتف الذكي أيضًا الشحن العكسي السلكي.

تشمل بقية ميزات Realme Narzo 70 دعم شبكات الجيل الخامس 5G، وتصنيف IP54 لمقاومة الغبار والماء، ومقبس سماعة رأس 3.5 مم، وصوت Hi-Res، ومكبرات صوت ستيريو مزدوجة، كما أنه يأتي مع تقنية Mini Capsule 2.0.

يأتي Realme Narzo 70 باللونين الأزرق الفاتح والأخضر الزيتوني مع خيارين للذاكرة - 6 جيجا بايت / 128 جيجا بايت و8 جيجا بايت / 128 جيجا بايت، بسعر 15999 روبية هندية (190 دولارت أمريكيا / 180 يورو) و16999 روبية هندية (205 دولارات أمريكية / 190 يورو) على التوالي. 

سيتم بيع الهاتف الذكي في الهند بدءًا من 25 أبريل عبر الموقع الرسمي لشركة Realme India وعلى موقع Amazon.in.

 

Realme Narzo 70x

الآن دعنا نتحدث عن هاتف Realme Narzo 70x، والذي ليس هاتفًا ذكيًا جديدًا تمامًا ولكنه عبارة عن هاتف Realme 12x المعاد تسميته والذي يتوفر بالفعل في الهند (وليس الإصدار الصيني) بتصميم مختلف قليلاً وألوان وتكوينات ذاكرة مختلفة.

يتوفر هاتف Realme 12x الهندي باللونين الأرجواني والأخضر الغابوي وله ثلاثة خيارات للذاكرة - 4 جيجا بايت / 128 جيجا بايت و6 جيجا بايت / 128 جيجا بايت و8 جيجا بايت / 128 جيجا بايت. 

من ناحية أخرى، يُعرض هاتف Realme Narzo 70x باللونين الأزرق الفاتح والأخضر الغامق وله خيارين للذاكرة - 4 جيجا بايت / 128 جيجا بايت و 6 جيجا بايت / 128 جيجا بايت.

فيما يتعلق بالمواصفات والميزات، ستحصل على هاتف Realme Narzo 70x مع معالج Dimensity 6100+ SoC، وواجهة Realme UI 5.0، وشاشة LCD بحجم 6.72 بوصة وبدقة FullHD+ و بمعدل تحديث 120 هرتز، وبطارية 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع.

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