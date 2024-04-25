"بانوراما الرواية العربية" ضمن نقاشات ثقافة أرمنت بالأقصر

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة.

عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "بانوراما الرواية العربية" ألقاها عمرو عبد الصبور موضحا المشهد الروائي في مصر والوطن العربي، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان" أهمية كفالة اليتيم" ألقاها أحمد أبو بكر موضحا تعريف اليتيم، والسنة النبوية تدعو إلى كفالة اليتيم، وكيفية كفالة اليتيم وأهميتها، وعقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "التغييرات المناخية" ألقتها ثناء محمود متناولة أسباب تغييرات المناخ، وأثر التغييرات المناخية على الصحة العامة، وأثرها على الغذاء المحاصيل الزراعية، ونفذت ورشة فنون تشكيلية رسم حر نفذتها شيرين محمد.

وأعد قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر شعبان شلبي بعنوان "عمرك كام سنة"، وأمسية شعرية للشاعر محمود مرعي بعنوان "وداد"، بينما أعد قصر ثقافة الطفل عرض مسرح عرائس بعنوان "نهاية شهر رمضان وبداية عيد الفطر" أداء إيمان صلاح وأسماء عبد الباقي، ونفذت مكتبة الضبعية الفرعية الثقافية ورشة حكي بعنوان" فصل الربيع" سردها بدر الدين محمد.

ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة فنون تشكيلية رسم مركب شراعي نفذتها عفاف إبراهيم، كما أعدت المكتبة ورشة حكي قصة بعنوان "النمر الوفي" سردتها صفاء موسى، وبجانب ذلك نفذت ورشة فنون تشكيلية رسم علم فلسطين نفذتها ولاء أحمد، ودوري ثقافي قدمته أسماء محمد لرواد المكتبة وطرحت عليهم أسئلة متنوعة ثقافية وفنية.

تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف أقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.