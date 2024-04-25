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رئيس التحرير
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رياضة

رئيس اتحاد الكرة الأسبق يكشف مفاجأة بشأن أحمد أبو ريدة

أحمد مجاهد، رئيس
أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة الأسبق

كشف أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة الأسبق مفاجأة، بشأن هاني أبو ريدة في تصريحاته مع الإعلامي مهيب عبد الهادي ببرنامج اللعيب.

وقال "مجاهد": "هاني أبو ريدة لم يحسم موقفه من الترشح لرئاسة اتحاد الكرة وهو الأجدر والأقدم وله الأولوية وفي حال عدم ترشحه وقتها سأترشح لرئاسة الاتحاد".

 

وكان قد أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق وعضو لجنة الفيفا والكاف، يدرس بقوة الترشح على منصب رئيس اتحاد الكرة.

وتابع “هشام” خلال برنامجه على قناة النهار: "أبو ريدة يفكر بقوة للترشح وبدأ في التواصل مع رؤوساء الأندية، ويُجهز لتشكيل قائمة قوية في الانتخابات المقبلة".

واضاف أمير هشام: "أحمد مجاهد وأحمد دياب بعد ما كانوا يتنافسان على رئاسة اتحاد الكرة، أصبح التنافس في الوقت الحالي بعد دخول أبو ريدة، على منصب نائب الرئيس".

وقال: "أبرز الأسماء المرشحة التي ستتواجد في قائمة هاني أبو ريدة، هم أيمن منصور نجم الزمالك السابق، وعماد متعب نجم النادي الأهلي السابق وهو أهم المرشحين للقائمة".

واستطرد: "الاسم الثالث هو محمد أبو العلا السابق، ومن المنتظر أن يتم الاستقرار على اسمين فقط للقائمة، بالإضافة إلى بعض الشباب مثل عمرو الشواربي وأحمد حسام عوض، وقد يكون من عناصر الخبرة هو محمود الشامي الذي كان يخطط للترشح على منصب الرئيس".

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