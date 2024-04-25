إصابة سيدة وأبنائها في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالدقهلية

أصيبت سيدة وشقيقتها وأبناؤها بجروح متفرقة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق المنصورة - اجا ما بين "نوسا الغيط وسلكا” بمحافظة الدقهلية.

وانتقل ضباط مباحث المركز وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث، وتبين إصابة أربعة اشخاص بإصابات متفرقة حيث أصيبت الام وتدعى شيماء رمضان قاسم عبد ربه ٣٥عاما مقيمة الدمايرة _ بلقاس بخلع بالكتف الايسر واشتباه كسر بالضلوع ونجلها احمد هانى ابو الفضل الطنطاوي١٢ عاما واصيب بكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم و شقيقه امير ٩ اعوامبكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم.

كما أصيبت شقيقتها وتدعى عتاب رمضان قاسم عبدربه ٤٤ عاما باشتباه مابعد الارتجاج وجميعهم مقيمى الدمايره بلقاس.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة وتم نقل المصابين الى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقى العلاج اللازم.

