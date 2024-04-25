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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شاب دهسا تحت دراس القمح بمركز بلاط في الوادي الجديد

اسعاف
اسعاف

لقى شاب مصرعه، خلال عملية درس القمح، اليوم الخميس، بواحة بلاط في محافظة الوادي الجديد. 
تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شاب لمشرحة مستشفى بلاط المركزي.

تبين وفاة محمد بشندي عبد العال، 29 عامًا، مقيم مدينة بلاط، خلال عمله على ماكينة دراس القمح حيث التف جسد المتوفى على عمود كردان مكبس الدراس، مما تسبب في هرس جسده ووفاته مباشرة.

جرى نقل جثة المتوفى لمشرحة مستشفى بلاط المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

هذا فيما لقى شخص مصرعه، فيما أصيب آخران، في حادث مروري، في الساعة الأولى من صباح الثلاثاء الماضي، بمركز الخارجة في الوادي الجديد.


تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة ومصابين في حادث مروري بطريق الخارجة – الداخلة.

محافظ الوادي الجديد يتابع انتظام أعمال توريد محصول القمح

تبين تصادم 3 تريلات نقل عملاقة بطريق " الخارجة – الداخلة " بمنطقة الكيلو 55 من الطريق بالقرب من مشروع فوسفات أبو طرطور أسفر عن وفاة الشاب إبراهيم يوسف مصطفى 27 عاما من محافظة أسيوط  واصابة كل من أبو العلا أحمد على 35 عامًا، مقيم بمحافظة أسيوط، محمد على بيومي 38 عامًا مقيم بمحافظة أسيوط.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت جثة المتوفى والمصابين لمستشفى الخارجة التخصصي، فيما تسبب الحادث في إغلاق الطريق وتوقف حركة السير به، فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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