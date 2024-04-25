بيت الحكمة للثقافة تقيم معرضا فنيا بعنوان "ثلاث رؤى تشكيلية"

تخوض بيت الحكمة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب في تجربة جديدة تحقق واحدا من أهداف تأسيس بيت الحكمة للصناعات الثقافية، الذي ينعقد في الفترة من التاسع والعشرين من أبريل حتى الخامس من مايو تجربة المعارض التشكيلية جنبا إلى جنب بجوار الكتب والأعمال الأدبية والفكرية، قناعة منا بأن الفن التشكيلي جزء أصيل من الصناعات الثقافية، ولأن من حسن حظنا هناك مبدعون عابرون بين الفنون، فتارة تلقاهم يؤلفون وتارة يرسمون، ولذا وانطلاقا من فكرة ربط القلم بالريشة، تقيم بيت الحكمة في جناحها بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024 رقم 11D17 معرضا تشكيليا بعنوان "ثلاث رؤى تشكيلية" لثلاثة نجوم في مضامير الإبداع ما بين شعر وسرد ونغم ورسم.



وترحب بيت الحكمة بزوار جناحها بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب وتدعوهم للتمتع بالفن التشكيلي الذي أبدعه متعددو المواهب الذين تشارك أعمالهم الفنية بالمعرض، وهم:

حسن زكي، وهو فنان تشكيلي وشاعر وملحن مصري، لحن للعديد من نجوم العالم العربي، منهم علي الحجار، وحنان ماضي، ومدحت صالح، وريهام عبد الحكيم. ألّف ووضع موسيقى "سلسلة عابرون" -أفلام تسجيلية، وفيلم "أبو الفصاد"-روائي، كما وضع ألحان أكثر من 20 عرضا مسرحيا، ومثّل مصر لأكثر من مرة في مهرجانات أوروبية. له أربعة دواوين شعر بالعامية المصرية: قص ولزق، وحلم مش لابس هدوم، وحضرة على شرف الكلام. وله قيد النشر (نظريّة التفكير). نظم ثلاثة معارض تشكيلية منفردة: مقام حرف، دار الأوبرا المصرية 2014، معرض (أطياف) كرمة ابن هانئ، متحف أحمد شوقي 2014، معرض (انتحال) 2015 – صالة عرض خاصة بالقاهرة، وشارك في عدد من المعارض المشتركة المصرية والعربية.



ميرة القاسم، وهي كاتبة وشاعرة ورسامة إماراتية، عملت في أكثر من مؤسسة إعلامية آخرها كان مجلة "المرأة اليوم"، وجريدة الرؤية. تولت رئاسة قسم الثقافة الشعبية في مجلة "المرأة اليوم". وكتبت مقالات أسبوعية في صحف: الاتحاد، والإمارات اليوم، والبيان. وقد شاركت في العديد من الأمسيات الشعرية في الدولة وخارجها. غنى من كلماتها الفنان عبدالله بالخير، ولحن كلماتها وغناها الفنان خالد الشيخ، والفنان محمد اليافعي، والفنانة غالية بنعلي. وهي عضوة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات.



وليد علاء الدين، وهو شاعر وكاتب ورسام مصري، حاصل على ماجستير الصحافة من كلية الإعلام جامعة القاهرة. شغل عدة مناصب بالصحافة الثقافية العربية، ويعمل حالياً مستشاراً لمركز أبوظبي للغة العربية. من مؤلفاته في الرواية: ابن القبطية، كيميا، الغميضة. والمسرح: 72ساعة عفو، البحث عن العصفور، مولانا المقدم، وشي ف وشك. وفي الشعر: تردني لغتي إليّ، وتفسر أعضاءها للوقت، وفي أدب الرحلة: خطوة باتساع الأزرق.

وله كتب في النقد الثقافي والأدبي. حاصل على عدة جوائز أدبية منها جائزة ساويرس، وجائزة الشارقة للإبداع العربي في المسرح، وجائزة غانم غباش باتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وجائزة أدب الحرب المصرية، أخبار الأدب للقصة القصيرة.

أقام معرضه التشكيلي الأول تحت عنوان "دوائر الهامش" في بيت السناري، بالقاهرة، التابع لمكتبة الإسكندرية.