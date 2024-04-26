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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقيمة 6 مليارات .. حزمة أسلحة أمريكية جديدة لأوكرانيا

صدى البلد

قال مسؤول أمريكي اليوم الخميس إن الولايات المتحدة قد تعلن اليوم الجمعة عن مشتريات أسلحة جديدة لأوكرانيا بقيمة 6 مليارات دولار، بحسب "رويترز".

وأضاف المسؤول، أن الأسلحة قد تشمل نظام رادار مضاد للمدفعية ومركبات تكتيكية وصواريخ باتريوت اعتراضية وطائرات مسيرة ومدفعية وذخائر دقيقة وأنظمة مضادة للطائرات المسيرة.

وبعد تقديم تعهدات عسكرية لأوكرانيا، اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج أن "الوقت لم يفت بعد كي تنتصر أوكرانيا" على روسيا طالما أن حلفاءها يفون بتعهداتهم ويمدونها بمزيد من الأسلحة.

وأضاف في كلمة ألقاها أثناء زيارة إلى برلين يوم الخميس "في الأشهر الأخيرة، لم يقدم الحلفاء في حلف شمال الأطلسي الدعم الذي تعهدوا به".

كما تابع "لكن الوقت لم يفت بعد كي تنتصر أوكرانيا، لأن المزيد من الدعم على الطريق".

وعانت أوكرانيا من انتكاسات في ساحة المعركة ضد القوات الروسية بسبب نقص الذخائر والأسلحة.

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