نداء شرارة تحقق 750 ألف مشاهدة بـ " تعرف احساس "

تمكنت الفنانة نداء شرارة من الدخول الي قائمة الي قائمة الفيديوهات الغنائية الاعلي مشاهدة في مصر من خلال اغنيتها الجديدة تعرف احساس ، وذلك عبر موقع يوتيوب .

وحققت أغنية نداء شرارة الجديدة “ تعرف أحساس ” نسبة مشاهدة وصلت إلى 750 الف مشاهدة في غضون 6 أيام .

ومن المقرر ان تتعاون المطربة الأردنية نداء شرارة في أغنية جديدة تحمل اسم "كدابين" حيث تواجدت في مصر مؤخرا لتسجيلها في إحدى استوديوهات الجيزة، وتحمل عددا من المفاجأت وتنتمى إلى أغاني الدراما .

أغنية كدابين لـ نداء شرارة

أغنية "كدابين" تقدمها نداء شرارة باللهجة المصرية وهى من كلمات مصطفى شكري وألحان وتوزيع خليل وشندي.