المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص توقّع خطابات نوايا بشأن تسهيلات تمويلية مع بنك أوغندا

وقّعت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص – عضو مجموعة البنك الإسلامي – امس ، خطابي نوايا هامين لتقديم تسهيلات تمويلية بقيمة إجمالية تبلغ 150 مليون دولار أمريكي مع بنك التنمية الأوغندي المحدود وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي، يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في أوغندا وعبر الدول الأعضاء المشتركة في أفريقيا.

في خطاب النوايا الأول الموقع، تسعى المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص إلى توفير تسهيلات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 40 مليون دولار أمريكي مع بنك التنمية الأوغندي لغرض التمويل المستمر ودعم مؤسسات القطاع الخاص، بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جمهورية أوغندا.

وفي خطاب النوايا الثاني الموقع، اتفقت المؤسسة وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي على استكشاف إمكانية تقديم تسهيلات تمويل مشتركة مقترحة متوافقة مع الشريعة الإسلامية تصل إلى 100 مليون دولار أمريكي يتم ترتيبها من قبل المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لصالح بنك على أساس أفضل جهد صارم، وسيتم استخدام هذا التسهيل (تسهيل التصنيع وتنمية الصادرات)، للتمويل المستقبلي لمشاريع القطاع الخاص المؤهلة في الدول الأعضاء المشتركة في المؤسسة.

وأوضحت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص أن هذه الاتفاقيات تدل على التزام المؤسسة بدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز ريادة الأعمال في أوغندا وفي جميع أنحاء أفريقيا من خلال توفير التمويل الذي تشتد الحاجة إليه لمؤسسات القطاع الخاص المؤهلة وتعميق الشراكات مع المؤسسات المالية الرئيسية في أفريقيا.