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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير النقل: محطة قطارات صعيد مصر ستقدم أعلى مستويات الخدمة للجمهور

لقاء وزير النقل اليوم
لقاء وزير النقل اليوم

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أعمال الجمعية العامة العادية لشركة أم أو تي للاستثمار والتنمية ش م م إحدى الشركات التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر الذراع الاستثمارية لوزارة النقل والمنشأة بغرض إدارة وتشغيل ‏واستغلال أصول الهيئة؛ حيث صدقت الجمعية العامة على  تقرير ‏مجلس إدارة الشركة عن العام المنتهي في 2023  وعلى قائمة المركز المالي وتقريري مراقبي الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات.

واستعرضت الجمعية ارتفاع إيرادات الشركة حيث بلغت إيرادات الشركة مبلغ 1.415 مليار جنيه عن عام 2023  مقارنة بمبلغ 943 مليون جنيه عن العام 2022 .

و‏أشاد وزير النقل خلال الاجتماع بالدور الذي تقوم به الشركة في الآونة الاخيرة حيث اصبح لها دور هادف وفعال في تنفيذ مشروعات تنموية وقوميه لها عائد على الاقتصاد القومي وتساهم في توفير فرص عمل للشباب حيث قامت الشركة بالتعاقد على تنفيذ عدد (83) مشروع في عدد (20) محافظة  منها   مشروع محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة والتي تم الانتهاء منها  والتي ستقدم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب  وكذلك  مشروع ( تحيا مصر المنصورة) والذي يهدف الى المساهمة في التطوير الشامل واحداث نقله حضارية لمدينة المنصورة ومشروع استثمار ارض طنطا ومشروعات تطوير واستثمار أراضى املاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمحافظة كفر الشيخ بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد الوزير أن ما  تم استعراضه من تعاون الشركة مع غيرها من شركات القطاع الخاص قد ساهم في توفير الالاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب وهو مايجسد الدور الكبير الذي قامت به الشركة في زياة التعاون مع شركات القطاع الخاص والتعاون مع المستثمرين وذلك في اطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص وخلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين

‏‏وأكد الوزير على ضرورة الاستمرار في الاستغلال  الاستثماري الامثل لكافة الأراضي التابعة لكافة الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل  لزيادة العوائد المالية لهذه الهيئات والشركات لاستمرار تقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين، وضرورة الاستمرار في التقدم والانطلاقة في مجال الاستثمار التجاري  والإعلاني  والعقاري وفتح أسواق جديدة داخل مصر وخارجها في هذا المجال وخلق فرص ابتكارية للاستثمار للمساهمة فى رفع العبء عن الموازنة العامة للدولة.

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