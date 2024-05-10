11 ألف جنيه شهريا.. فرص عمل مميزة للشباب | تفاصيل

يسعي الكثير من الشباب إلي إيجاد فرص عمل جيدة توفر لهم راتب مادي ثابت وأيضا وظائف تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليها خاصة الشباب حديثي التخرج الذين يسعون إلي الحصول علي فرص فى سوق العمل .



وظائف وزارة الشباب والرياضة



فرص عمل عديدة أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع القطاع الخاص والتي تتناسب مع كافة التخصصات والمؤهلات الحاصل عليه الشباب كما أنها توفر رواتب مجزية.

وتتوافر فرص عمل الشباب والرياضة شاغرة في إحدي الشركات الخاصة. برواتب مجزية للشباب والخريجين، مع ضرورة توافر بعض الشروط في المتقدمين.

تخصصات فرص عمل الشباب والرياضة



وتتضمن التخصصات المطلوبة ضمن اعلان وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية أن الوظائف والتخصصات المطلوبة كما يلي :-

- مدير فرع خبرة فى مجال الفاست فود -الحد الأقصى للسن 45 سنة- الراتب صافى 11500 جنيه شهريا.

- مساعد مدير خبرة فى مجال الفاست فود -الحد الأقصى للسن 40 سنة- الراتب صافى 9 آلاف جنيه.

- عضو فريق مطعم، الراتب صافي 5 آلاف جنيه -خبرة أو بدون خبرة-

- دليفري.

- شيفات بيتزا.

- مساعد شيف بيتزا.

- عمال إنتاج للعمل في العبور.

تفاصيل اليوم التوظيفي



ومن المقرر أن يتم عقد اليوم التوظيفي المفتوح لشركة تعمل فى مجال المطاعم فى العنوان 60 ش عبد الله العربي الحي السابع مدينة نصر الدور الرابع، يوم الأربعاء المقبل، من الساعة 11 صباحا حتى 4 مساء.

وتتوافر أماكن العمل فى القاهرة - الجيزة - التجمعات - مدينتي - الشروق - الساحل الشمالي كما أنه سيتم توفير سكن لفروع الساحل الشمالي.

شروط فرص عمل الشباب والرياضة



وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الراغبين التقديم على الوظائف المعلنة والتي تتضمن مايلي:-

- جميع المؤهلات متوسط/ عالي.

- يشترط الحد الأقصى للسن 35 سنة.

- يشترط موقف واضح من التجنيد.

مميزات فرص عمل الشباب والرياضة

- الراتب من 5 آلاف جنيه إلى 11500 للمديرين.

- حافز كل 4 أشهر من 1500 إلى 2000 حسب كل وظيفة

- أجر إضافي وحافز شهري.

- توفير سكن لفرع الساحل الشمالي.

- تأمينات طبية واجتماعية.

- فرص للترقي بعد 6 أشهر.

- إجازات سنوية.

- تدريب مدفوع الأجر.



كيفية التقديم على وظائف الشباب والرياضة

ويمكن للراغبين في الحصول على فرص عمل الشباب والرياضة الدخول علي الصفحة الرسمية للشباب والرياضة وملئ الاستمارة.

مبادرة توظيف مصر



وتأتي مبادرة توظيف مصر نتاج للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية .

وتسعي المبادرة إلي توفير فرص عمل للشباب من خلال عقد اليوم التوظيفي المفتوح لبعض المؤسسات التي تسعي إلي موظفين لشغل الوظائف المتاحة لديها.