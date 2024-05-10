70 طن يوميا.. رفع الإشغالات وتحسين الخدمات بمركز ومدينة الفشن ببني سويف

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن برئاسة محمد بكري حملة مكثفة لرفع مستوى النظافة والحد من تراكم القمامة والمخلفات داخل المدينة وشوارعها وتسوية وتمهيد الطرق، والتي أسفرت عن توريد الناتج اليومي من القمامة ويقدر بحوالى 70طن لمصنع السماد العضوي، علاوة على تسوية وتمهيد الطرق لرفع كفاءتها وخلق سيولة مرورية حيث تم مسح وتمهيد مصر أسيوط الزراعى امام قرية الوكلية حتى مدخل مدينة الفشن علاوة على مراجعة وحدات الإنارة العامة حيث تم صيانة الانارة بقرية الحيبة وتوابعها شرق النيل واستكمال صيانة أعمدة الإنارة بطريق مصر اسيوط الزراعي.



يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تواصل الوحدات المحلية بالمدن والمجالس القروية جهودها الميدانية والانضباطية بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين لتحقيق الانضباط وإعادة المظهر الحضاري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مشكلات القرى ومتطلباتها وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن، وكذلك تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الإنارة العامة بهدف توفير الدعم الكامل لكافة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين في شتى القطاعات.



وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن برئاسة محمد بكري بمتابعة توريد محصول القمح بشون" الفنت وتلت وشنرا والجفادون" والتوجيه بسرعة بتذليل المعوقات، وكذلك التنسيق مع البنوك الزراعية لسرعة حصول المزارعين على مقابل التوريد، فيما تم متابعة القافلة الطبية بالعيادات المتنقلة والتي تم تنظيمها على مدار يومي الأربعاء والخميس واستهدفت إجراء الكشوفات والفحوصات المجانية للمواطنين بقرية الكنيسة التابعة لمجلس قروي اقفهص في تخصصات متنوعة.

