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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شركة مياه الشرب بالإسكندرية تعاون الحماية المدنية للسيطرة على حريق المصرية للأدوية

الحماية المدنية
الحماية المدنية

تواصلت جهود شركة مياه الشرب بالإسكندرية مع الحماية المدنية فى إطار محاولة السيطرة على الحريق الذي اندلع في الشركة المصرية للأدوية.

وأعلن المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أن الشركة قد وفرت دعمًا لوجستيًا للمساعدة في السيطرة على الحريق. "قمنا بتوفير عدد 2 حفار بارتفاع 18 مترًا، وجاري العمل على فتح الفتحات المطلوبة من قبل فرق الدفاع المدني لتسهيل وصول المياه والسيطرة على الحريق".

وجاءت هذه الإجراءات السريعة نتيجة للتعاون الوثيق بين شركة مياه الشرب بالإسكندرية وجميع الجهات التنفيذية للمحافظة، حيث تسعى الشركة إلى توفير كل الدعم اللازم لضمان سلامة المجتمع والتخفيف من آثار الحريق.

وتمت هذه الجهود بحضور السيد وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. وأكدت الشركة على استعدادها لتقديم المزيد من الدعم إذا تطلب الأمر، مع التركيز على الحفاظ على السلامة العامة.

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