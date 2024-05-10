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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حلمي طولان: حسام حسن لا يصلح للمنتخب.. وفيه مدربين معندهمش مؤهلات

الكابتن حلمي طولان
الكابتن حلمي طولان

قال الكابتن حلمي طولان، نجم الزمالك السابق، إن عدد المدربين الجيدين في مصر لا يتعدى أصابع اليد الواحدة. 


وأضاف في حلقة جديدة من برنامج “بالخط العريض” على شاشة تليفزيون “الحياة”، تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب: “لدينا أزمة في التدريب والمدربين لأن العملية أصبحت تجارية.. كل واحد عايز يشتغل عشان ياخد فلوس، معندناش تأهيل جيد للمدربين وجزء منه يقع على عاتق المدرب نفسه”.

وردا على سؤال الإعلامية إيمان أبوطالب، بشأن المدربين الذين يراهم على مستوى عالي من الكفاءة؟ قال طولان: “لا يتعدوا أصابع اليد الواحدة”.


ووصف طولان، المدربين إيهاب جلال وطارق العشري وعلاء عبدالعال بأنهم جيدين، فيما رفض تقييم المدرب علي ماهر، معقبا: “ اللي ممكن يبقى كويس واحد زي أحمد سامي.. مدرب هيبقى كويس.. وعبدالحميد بسيوني إلى حد كبير”.

وبشأن هجومه على حسام حسن بعد اختياره مدربا لمنتخب مصر ووصفه بأنه لا يصلح، قال طولان: “لا أتجنى على أحد.. بتكلم بموضوعية وعلم ومنطق.. أنا أتحدث عن جوانب فنية شايفها بخبراتي من سنة ٧٩ حتى الآن".


وأكمل: “يجب عند اختيار المدرب أن يكون موهوبا في اختيارات اللاعبين وفي قراراته ودراساته العلمية.. فيه مدربين معندهمش مؤهلات.. ثم الدورات التدريبية التي حصل عليها وشخصيته أيضا موضع اعتبار”.

الكابتن حلمي طولان حلمي طولان نجم الزمالك السابق إيهاب جلال حسام حسن

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