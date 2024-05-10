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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

يارب يهون عليكي.. هند عبد الحليم تعلن إصابة والدتها بأزمة صحية

والدة هند عبد الحليم
والدة هند عبد الحليم

تعرضت والدة الفنانة هند عبد الحليم لوعكة صحية دخلت على اثرها المستشفى.

وحرصت هند على الدعاء لها ونشرت صورة لها من المستشفى وكتبت:"ربنا يشفيكي يا امي يا حبيبتي و يقويكي و يهون عليكي يارب يارب يارب هون يارب.

نشرت الفنانة هند عبد الحليم ، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وظهرت فيها  بإطلالة أنيقة ولافتة.

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وأطلت هند ، مرتدية كروب توب أسود  ذا تصميم بسيط علي بنطلون بتصميم مختلف بلونين  .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت هند ، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون النبيتي الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت هند ، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

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