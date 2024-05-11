تنقل أسهل وأسرع.. 5 محطات جديدة تُضاف إلى شبكة مترو القاهرة الأربعاء

أعلنت وزارة النقل، بدء التشغيل التجريبى بالركاب لمحطات "التوفيقية حتى جامعة القاهرة مرورًا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور، صباح الأربعاء المقبل، للجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث "3C".

مراحل الخط الثالث للمترو

ليكتمل بذلك إنشاء مراحل الخط الثالث للمترو من السلام حتى الكيت كات، ثم يتفرع شمالاً حتى محور روض الفرج وجنوبًا حتى جامعة القاهرة.

وأعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أنه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين لتسهيل تنقلاتهم المختلفة فقد تقرر بدءًا من صباح الأربعاء الموافق 15 مايو 2024 التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث “3C” والذي يبلغ طوله 7.1 كيلومتر والممتد من محطة التوفيقية حتى جامعة القاهرة مرورًا بشارع وادي النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور.

ويشمل التشغيل التجريبي 5 محطات: 3 محطات نفقية هي (التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول)، ومحطة سطحية وهي بولاق الدكرور، ومحطة علوية وهي جامعة القاهرة وذلك بعد أن تم الانتهاء بنجاح من فترة التشغيل التجريبي بدون ركاب لهذا الجزء والتي اشتملت على اختبار جميع الأنظمة به مثل (الإنارة - التكييف - التهوية - مكافحة الحريق.. إلخ) للتأكد من صلاحيتها وتحقيق التكامل التام بينها وتسيير القطارات لعمل الاختبارات الديناميكية لها للتأكد من سلامة وأمان جميع مكونات المشروع.