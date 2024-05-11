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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. مصرع 2 وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بسمالوط شمال المنيا

أرشيفية
أرشيفية

لقى شخصان مصرعهما بينما أصيب 4 آخرون في حادث تصادم تروسيكل وسيارة تمناية بإحدى قرى مركز سمالوط شمال المنيا.

تم نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارة تمناية مع تروسيكل بطريق قرى مركز سمالوط شمال المحافظة. 

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وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع “عبد الرحمن. م”، سائق السيارة، 18 سنة، و"مازن. ع"، 15 سنة، طالب، وإصابة 4 آخرين هم “مصطفى. ح”، 16 سنة، و"إسلام. ا"، 12 سنة، و"محمد. ع"، 13 سنة، و"أحمد. ع"، 19 سنة، مقيمين بمركز سمالوط، تنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإيداع الجثث داخل مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

الأجهزة الأمنية بالمنيا تصادم تروسيكل حادث تصادم غرفة عمليات النجدة مصرع 2 وقوع حادث تصادم

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