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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بنادق آلية وخرطوش.. القبض على تاجر سلاح في قنا

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .

أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن قنا قيام (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا) بالإتجار فى الأسلحة النارية بدون ترخيص.

و تم ضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته (1 بندقية آلية – 17 بندقية خرطوش – 3 خزينة – عدد من الطلقات – مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى" – سيارة ملاكى "بدون لوحات معدنية").

وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الأسلحة النارية الامن العام العناصر الإجرامية وزير الداخلية

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