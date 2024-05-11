بنادق آلية وخرطوش.. القبض على تاجر سلاح في قنا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .

أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن قنا قيام (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا) بالإتجار فى الأسلحة النارية بدون ترخيص.

و تم ضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته (1 بندقية آلية – 17 بندقية خرطوش – 3 خزينة – عدد من الطلقات – مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى" – سيارة ملاكى "بدون لوحات معدنية").

وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.