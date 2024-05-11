خبير نظم ومعلومات يوضح كيفية الاستفادة من تطبيق Chat GPT.. تفاصيل

قال مصطفي رحيم، خبير النظم والمعلومات والتسويق الرقمي، إن ابلكيشن (copilot) التابع لـ مايكرو سوفت، هو تطبيق مجاني في الوقت الحالي، حيث يحتوي الابلكيشن على مميزات كثيرة من ضمنها إنشاء صورة لاي فكرة في عقلك وتظهر على الابلكيشن بنفس تخيلك ويقترح عليك تعديلات أيضا.

وأوضح رحيم، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع علي قناة "صدي البلد"، أن التطبيق يعطي لمستخدمه الفكر الذي يدور في رأسه ، والبرنامج يعمل باللغة العربية "بتقولو مثلا عايز إنشاء حاجة معينة وهو بيعملهالك، منوها بأن هذا يوضح أنه يمكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي بصورة إيجابية واستخدام تطبيق Chat GPT في تيسير بعض الأمور.