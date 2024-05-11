بايرن ميونيخ يقترب من اختيار خليفة توخيل لتدريب الفريق

أصبح بايرن ميونخ، قريبا، من تعيين مدرب جديد للفريق، خلفا لتوماس توخيل، الذي يرحل مع نهاية الموسم الحالي.

وتلقى النادي البافاري، مجموعة من الضربات المتتالية بعد رفض أكثر من مدرب تولي المهمة بعد إعلان توخيل رحيله، على رأسهم جوليان ناجلسمان، ورالف رانجنيك.

وبحسب شبكة “سكاي سبورت ألمانيا”، فإن إدارة البايرن تريد حسم ملف المدرب المقبل، في ظل الاستياء من الرفض المتكرر للمدربين.

هل يخلف هانز فليك توخيل؟

وأضافت: “النادي يدفع بقوة من أجل التوصل لاتفاق مع المدرب الألماني هانز فليك، المرشح بقوة للعودة إلى ملعب أليانز أرينا من جديد”.

وأفادت بأن المحادثات بدأت بالفعل مع مدرب منتخب ألمانيا السابق، الذي أبدى جاهزيته للعودة، لينهي رحلة البحث عن خليفة توخيل.

في الوقت ذاته، يفكر مسؤولو بايرن ميونخ في ضم ميروسلاف كلوزه للطاقم الفني لفليك، ليشغل دور مساعد المدرب، وكذلك توني تابالوفيتش، مدرب حراس المرمى السابق للفريق.

وعاش بايرن ميونخ، موسما صعبا تحت قيادة توخيل، الذي فشل في الفوز بأي لقب، فضلا عن خسارة لقب البوندسليجا لأول مرة منذ 12 عاما