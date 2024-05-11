عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بايرن ميونيخ يقترب من اختيار خليفة توخيل لتدريب الفريق

توخيل
توخيل

أصبح بايرن ميونخ، قريبا، من تعيين مدرب جديد للفريق، خلفا لتوماس توخيل، الذي يرحل مع نهاية الموسم الحالي.

وتلقى النادي البافاري، مجموعة من الضربات المتتالية بعد رفض أكثر من مدرب تولي المهمة بعد إعلان توخيل رحيله، على رأسهم جوليان ناجلسمان، ورالف رانجنيك.

وبحسب شبكة “سكاي سبورت ألمانيا”، فإن إدارة البايرن تريد حسم ملف المدرب المقبل، في ظل الاستياء من الرفض المتكرر للمدربين.

انتقال مجاني وراتب أقل.. تفاصيل صفقة ضم مبابي إلى ريال مدريد

لوكا مودريتش يرحل عن ريال مدريد.. ومبابي يحسم قراره فى باريس سان جيرمان

هل يخلف هانز فليك توخيل؟

وأضافت: “النادي يدفع بقوة من أجل التوصل لاتفاق مع المدرب الألماني هانز فليك، المرشح بقوة للعودة إلى ملعب أليانز أرينا من جديد”.

وأفادت بأن المحادثات بدأت بالفعل مع مدرب منتخب ألمانيا السابق، الذي أبدى جاهزيته للعودة، لينهي رحلة البحث عن خليفة توخيل.

في الوقت ذاته، يفكر مسؤولو بايرن ميونخ في ضم ميروسلاف كلوزه للطاقم الفني لفليك، ليشغل دور مساعد المدرب، وكذلك توني تابالوفيتش، مدرب حراس المرمى السابق للفريق.

وعاش بايرن ميونخ، موسما صعبا تحت قيادة توخيل، الذي فشل في الفوز بأي لقب، فضلا عن خسارة لقب البوندسليجا لأول مرة منذ 12 عاما

توخيل توماس توخيل بايرن ميونخ النادي البافاري هانز فليك مدرب منتخب ألمانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 ألف جنيه مقدم وبدون فائدة.. طرح شقق متشطبة سوبر لوكس في هذه المحافظات| تفاصيل

600 جنيه| قفزة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

ارتفاع الأسعار 50%| شعبة المواد الغذائية تكشف حقيقة وجود أزمة في الألبان.. تفاصيل

أقل من 40 جنيهًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار قريبًا.. وهذا سعره الآن بالبنوك

بطلة إعلان دقوا الشماسي في رمضان.. ملك الحسيني تحتفل بزفافها

انخفضت 10 جنيهًات.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم

معاينة حادث الدائري: مصرع وإصابة 15 شخصا وتهشم 18 سيارة| صور

رئيس الوزراء: إنتاج أول سيارة مصنعة داخل مصر 2025

موضوعات متعلقة

لويس دياز يحصد جائزة لاعب الشهر في ليفربول

صدمة في سان جيرمان بسبب بديل مبابي.. نابولي يرفض العرض الفرنسي

انتقال مجاني وراتب أقل.. تفاصيل صفقة ضم مبابي إلى ريال مدريد

لوكا مودريتش يرحل عن ريال مدريد.. ومبابي يحسم قراره فى باريس سان جيرمان

سهام صالح: الشيبي يطالب الشحات بفيديو اعتذار علشان يتنازل.. وتدخل أبوريدة ولقجع

خالد جلال: جوميز يكرر ما فعله جروس مع الزمالك

أحمد عيد: تلقيت عروض من أندية قمة الدوري.. وهذه تفاصيل انتقالي للمصري

مكسب كبير للنادي الأهلي والمنتخب.. محمد بركات يشيد بمستوى هذا اللاعب

ترشيحاتنا

مرصد الأزهر: لم يعد هناك مبرر للصمت العالمي على الوضع في غزة

إعلام إسرائيلي يزعم الكشف عن مكان تواجد يحي السنوار في غزة

مصر والأردن تناقشان اعتماد شهادات المنشأ للمواد الغذائية بين البلدين

ليفربول يفقد فرص المنافسة على الدوري بعد فوز مانشستر سيتي علي فولهام

قبل عيد الأضحي.. نصائح هامة قبل شراء الأضحية| تعرف عليها

مانشستر سيتي يتصدر جدول الدوري الإنجليزي بعد فوز ساحق على فولهام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل سمك بلطى مع أرز الصيادية| بمذاق لا يقاوم

نشرة المرأة والصحة|تعليق صادم من ناقد موضة على فستان نانسي عجرم في أبو ظبي….5 فئات من النساء أكثر عرضة للإصابة بتكيسات المبايض

تحذير عاجل أخطاء شائعة تؤثر على امتصاص فيتامين د في الجسم

اقترب من الربع مليون جنيه.. سعر جمبسوت أروى بالرياض يثير الجدل

فيديو

منذ عام 2003.. أقوى عاصفة شمسية تضرب الأرض |تفاصيل

عطلت الـGPS.. عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض وتستمر لنهاية الأسبوع

بعمل بوتكس كل 6 شهور وشفطت خدودي 3 مرات.. اعترافات مثيرة للفنانة غادة إبراهيم

بروتوكول النهايات.. نصائح ياسمين عز لفسخ الخطوبة وإنهاء العلاقات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-