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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصر والصين تؤكدان ضرورة التوصل لحلول سياسية ودبلوماسية للأزمة الروسية الأوكرانية

جولة المشاورات السياسية
جولة المشاورات السياسية بين مصر والصين حول القضايا الآوراسية

عقد السفير خالد عمارة، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، جولة مشاورات مع السفير لي هوي، الممثل الصيني الخاص للشئون الآوراسية، حول القضايا الآوراسية والعالمية بمقر وزارة الخارجية.

وركزت المشاورات على تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها الإقليمية والدولية، وتأثيرها على الأمن والاستقرار الدوليين، وأكد الجانبان على المواقف الثابتة تجاه الأزمة وعلى رأسها التوصل لحلول سياسية ودبلوماسية من خلال المفاوضات. 

نقاش حول أزمات المنطقة

وساد المشاورات مناخ من الصداقة العميقة والثقة والاحترام المتبادل وتطابق في وجهات النظر بشأن القضايا والنزاعات، سواء في الساحة الأوروبية أو منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن منطقة جنوب شرق آسيا.

السفير خالد عمارة وزير الخارجية للشئون الأوروبية جولة مشاورات السفير لي هوي الأزمة الروسية الأوكرانية

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