بعيدا عن العطور| اللافندر علاج لعدد كبير من الأمراض .. اعرف الأضرار

يعد اللافندر من أشهر الزيوت العطرية المستخدمة فى عدد كبير من العطور والمستحضرات التجميلية والمنظفات ولكن لايعلم الكثير من الأشخاص أن النبات فى حد ذاته له الكثير من الفوائد.

ووفقا لما جاء فى موقع "إزفيستيا"كشف عالم الأحياء رومان أوبارين، الأستاذ الأحياء العامة والبيئة الحيوية بكلية العلوم الطبيعية بجامعة التعليم الروسية عن فوائد وأضرار نبات اللافندر.

وكشف أن نبات اللافندر (Lavandula angustifolia) له خصائص مهدئة و يستخدم على نطاق واسع في مجال العلاج بالروائح للتخلص من التوتر وزيادة الاسترخاء، كما له خصائص مطهرة ومضادة للالتهابات ويساعد على تحسين النوم كما يستخدم اللافندر مستحضرات التجميل لتحسين جودة الشعر والبشرة.

عشبة اللافندر

وكشف أن هناك استخدامات غريبة لنبات اللافندر لا يعرفها الكثيرون وهى أنها تضاف كتوابل على بعض الأطعمة والمشروبات مثل الشاي حيث تجعل لها نكهة خاصة بل وتضاف لبعض أنواع الحلوى لمذاق مميز.

وحذر من أضرار الإسراف فى استخدام نبات اللافندر أو زيته لأنه يسبب مشاكل عديدة عند تناول بشكل متكررخلال فترة قصيرة، أبرزها الحساسية والصداع والغثيان.